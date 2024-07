Jean Silva confiante que nocauteará todos os pesos-pena após vitória no UFC Denver, até Max Holloway

Jean Silva se juntou ao clube exclusivo de lutadores do UFC que venceu duas vezes em um período de 14 dias e quer continuar ativo após vencer Charles Jourdain e Drew Dober duas vezes seguidas.

Silva mostrou sua trocação contra o último em uma batalha emocionante no UFC Denver, abrindo um corte horrível no olho de Dober e forçando o médico a interromper a luta, o que rendeu a ambos os atletas o bônus de Luta da Noite.

Apesar de ter finalizado no peso leve — e de Silva ter ficado sem bater o peso duas semanas antes para uma luta no peso pena — o prospecto de 27 anos descarta permanecer nos 155 libras.

“Eu sou um peso-pena e todos esses pesos-pena vão ser derrotados”, disse Silva ao MMA Fighting. “Meu time e eu sabemos [Silva] gosta de desafios, e assim que ouviram que Dober precisava de um oponente, eles ligaram para meu empresário e sugeriram se voluntariar porque sabiam que Dober é um artista de nocaute. Sabíamos que essa era a melhor oportunidade de enviar uma mensagem para minha divisão, porque não há ninguém nocauteando pessoas como Dober na minha categoria de peso.

“Quero dizer, agora existe — eu.”

Silva explicou que não bateu o peso para a luta contra Jourdain em 29 de junho no UFC 303 depois de cair da escada durante a semana da luta e machucar o ombro, mas promete trabalhar no corte de peso para garantir que não haja mais soluços na balança daqui para frente.

Talento saído da academia Fighting Nerds, Silva disse que só aceitou a luta contra Dober em cima da hora porque era no peso-leve, mas ainda planeja lutar mais três vezes em 2024 para ser coroado o Novato do Ano do MMA Fighting com uma sequência de 6-0 neste ano na promoção.

“Vou nocautear muita gente no UFC”, disse Silva. “Vamos ser honestos, com base nessa luta [with Dober]não há peso-pena para vencer [me]. Os pesos-pena que acabaram de chegar ao UFC não vão aceitar essa luta. Eles são espertos. Mesmo que digam que vão, em seus corações eles sabem que não vão aceitar.

“Veteranos podem levar essa luta. Josh Emmett levaria essa luta facilmente. Tudo o que sei é que [my manager] Ivan Jatoba e Sean Shelby terão dificuldade em encontrar pessoas para lutar comigo. Sinto que os pesos-pena estão em choque agora. Talvez no futuro Max Holloway seja um que aceite lutar comigo porque ele é duro, mas eu o nocautearia. Se ele parar no meio e me chamar como chamou Justin Gaethje, ele está ferrado, irmão. Eu o nocauteio.”