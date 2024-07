Jed Hoyer: Cubs olhando além desta temporada no prazo de negociação

CHICAGO — À medida que o prazo final de negociações da MLB se aproxima, o Chicago Cubs está se concentrando em seu futuro além desta temporada, de acordo com o presidente de operações de beisebol, Jed Hoyer.

Hoyer, falando antes de sua equipe receber o primeiro colocado Milwaukee Brewers na segunda-feira, indicou que qualquer movimento que ele fizer entre agora e o prazo final de 30 de julho será com “2025 e além em mente”.

“Onde estamos agora, eu diria que as mudanças são apenas para 2024 — a menos que as coisas mudem na próxima semana — provavelmente não faremos muitas mudanças que só nos ajudem neste ano”, disse Hoyer. “Se as mudanças nos ajudarem para 2025 e além, acho que estamos excepcionalmente bem posicionados.”

Os Cubs começam a semana em quarto lugar na NL central, cinco jogos abaixo de .500 e 3,5 jogos fora de uma vaga de wild-card. Atualmente, eles precisam ultrapassar cinco times para garantir uma vaga na pós-temporada e, na estimativa de Hoyer, não jogaram bem o suficiente para justificar a aquisição de aluguéis para este ano.

“Tivemos dois meses jogando muito mal”, ele disse. “Isso nos colocou em uma posição ruim.”

O time deu um passo para trás após uma campanha bem-sucedida em 2023, quando venceu 83 jogos e quase perdeu a pós-temporada. Depois que os Cubs adicionaram dois novatos promissores no arremessador Shota Imanaga e no primeira base Michael Busch — além do gerente de alto preço Craig Counsell — havia maiores expectativas para esta temporada. Mas um ataque sem brilho condenou os primeiros 100 jogos do time, levando à proclamação de Hoyer na segunda-feira.

Os Cubs ficaram em sexto lugar em corridas marcadas na temporada passada, mas caíram para 24º neste ano.

“Uma diferença entre este ano e o ano passado é que nossa escalação pareceu mais superficial”, afirmou Hoyer. “Esta não é a conversa que eu esperava ter. Você tem que reagir a ela e tomar as melhores decisões possíveis.”

Hoyer ainda acredita que o time está bem posicionado para o futuro e espera que o prazo de troca ajude nessa causa. Os olheiros têm avaliado os substitutos do Cubs, incluindo Mark Leiter Jr, Hector Neris e Tyson Miller, de acordo com fontes da liga. O titular Jameson Taillon e o terceira base Christopher Morel também despertaram interesse.

O time não tem muitos agentes livres pendentes, então acordos podem envolver alguns jogadores sob contratos de longo prazo ou controle do time. Hoyer ficou em silêncio quando perguntado sobre essa possibilidade, mas expressou esperança de que 2024 poderia ser apenas um passo para trás de um ano para a organização.

“Do ponto de vista de um jovem talento, do ponto de vista de um jogador controlável, me sinto muito bem”, disse Hoyer. “Nós simplesmente cavamos um buraco com desempenho abaixo do esperado por dois meses. Isso não afeta como eu vejo a organização ou como eu vejo as coisas daqui para frente, mas certamente afeta 2024.”

Os Cubs entraram na temporada com o sistema de fazenda nº 2, segundo a classificação de Kiley McDaniel da ESPN, mas lesões tanto nas ligas principais quanto nas secundárias atrapalharam um pouco o desenvolvimento. Os jovens arremessadores Ben Brown, Hayden Wesneski e Cade Horton perderam tempo. O mesmo aconteceu com Cody Bellinger, que está se recuperando de uma lesão no dedo.

Hoyer reconheceu que é difícil competir enquanto se está formando jogadores jovens, mas é exatamente isso que os Cubs têm tentado fazer desde que desmantelaram seu time da World Series no prazo final de negociações em 2021. A organização trabalhou para evitar as temporadas de 100 derrotas que acontecem quando se dá a jogadores jovens a maior parte do tempo de jogo.

“Isso não vai ser uma opção, então não faz sentido passar pelo hipotético”, disse Hoyer sobre uma reconstrução completa. “Eu me sinto muito bem sobre como estamos posicionados para o futuro e além. Nossos movimentos refletirão isso no prazo final.”

Hoyer está em seu quarto ano como presidente de operações de beisebol após assumir o lugar de Theo Epstein, que saiu após a temporada de 2020. Hoyer foi questionado se ele tem alguma preocupação sobre seu próprio status de trabalho, considerando que o time não chegou à pós-temporada durante sua gestão e o clube deste ano teve um desempenho abaixo do esperado.

“No minuto em que entro na conversa, não estou mais tomando boas decisões”, ele respondeu. “É simplesmente sobre tentar tomar boas decisões para a organização. Sinto-me ótimo sobre onde a organização está, mas jogamos mal por dois meses e agora temos que tomar decisões relacionadas a isso.”