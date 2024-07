Jeff Bezos e Lauren Sanchez tiram a roupa e usam maiôs, PDA no iate

Jeff Bezos dar Lauren Sanchez estão comemorando o verão de uma maneira que só eles podem… cheios de passeios de iate, helicópteros – um monte de PDAs!

O casal rico em amor e dinheiro não conseguia tirar as mãos um do outro enquanto flutuava na costa de Amalfi no início desta semana … e, confira as fotos, porque o casal parece tão destruído como sempre.

Os dois vestiram trajes de banho – Jeff de calção azul e Sanchez arrasando com o biquíni marrom … exibindo seus corpos enquanto caminhavam pelo convés do gigantesco navio de Bezos com amigos íntimos.

O casal se abraçou no convés com trajes um pouco mais formais – pelo menos, cobre um pouco mais – e, mais tarde, fez um passeio de helicóptero com alguns amigos… um recurso adicional útil com a almofada no topo do navio de apoio, claro.

Bezos e Sanchez – que ficaram noivos no ano passado – sempre vivem assim nos meses de verão… viajando de um local de inveja para outro.

Lembre-se… há apenas algumas semanas, os futuros recém-casados ​​compareceram ao acampamento de verão bilionário com gostos Tim cook, Roberto Kraft dar Bob Iger em Idaho.