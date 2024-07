Jeff Bezos está ansioso para comprar este time da NFL que é próximo ao seu coração e aos seus negócios

Jeff Bezos, o bilionário fundador da Amazonasnão é estranho a fazer manchetes com suas compras e investimentos extravagantes. Com um patrimônio líquido relatado de US$ 219 bilhões, não é surpresa que ele esteja de olho na oportunidade de ter um time da NFL. O Seattle Seahawks, um time próximo ao seu coração devido aos seus laços com a área de Seattle, pode ser sua próxima grande aquisição.

Bezosque agora reside na ensolarada Flórida, tem fortes ligações com Seattleonde lançou as bases para sua enorme fortuna. Seu interesse em possuir uma NFL a equipe se alinha com seu desejo de expandir seu portfólio e deixar um legado duradouro no mundo dos esportes. Como o proprietário potencial mais rico da liga, é provável que sua oferta para comprar os Seahawks seja bem recebida.

Enquanto Bezos pode ter considerado outros times da NFL no passado, como o Washington Commanders, obstáculos estavam em seu caminho. No entanto, com a potencial venda do Os Seahawks surgindo no futuro, parece a oportunidade perfeita para Bezos para fazer seu movimento. Com sua riqueza substancial e a recente liquidação de bilhões de dólares em ações da Amazon, ele certamente tem os meios financeiros para fazer uma aquisição significativa como essa.

A venda iminente do Os Seahawks vem depois de uma estipulação que exigia que uma parte dos lucros fosse dada ao Autoridade de Estádios Públicos de Seattle foi levantada. Isso significa que a equipe agora poderia ser vendida a qualquer momento, dando uma abertura para Bezos entrar e fazer uma oferta.

Bezos prestes a se tornar o próximo dono dos Seahawks

Quanto a Bezos‘ capacidade financeira, embora grande parte de sua riqueza esteja vinculada a vários empreendimentos, suas recentes vendas de ações lhe forneceram uma quantidade substancial de ativos líquidos. Com bilhões de dólares à sua disposição, o preço relatado de US$ 6 bilhões para o Os Seahawks provavelmente não seria uma barreira para ele.

É evidente que Bezos está se posicionando estrategicamente para fazer um movimento no Seattle Seahawks. Seus bolsos fundos e fortes laços com a área o tornam um candidato formidável para a propriedade. Como um treinador do Seahawks pode ser ouvido dizendo, “Se Bezos quiser, ele encontrará uma maneira de fazer acontecer.” Está claro que a potencial aquisição dos Seahawks por Jeff Bezos não é apenas uma possibilidade, mas altamente provável.