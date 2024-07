Jeff Skinner assina com o Edmonton Oilers após compra

Depois de ser comprado pelo Buffalo Sabres, um time que ficou fora dos playoffs por 13 anos consecutivos, Jeff Skinner assinou um contrato de um ano com o Edmonton Oilers, um time que estava a uma vitória de ganhar a Stanley Cup.

Skinner se junta aos Oilers depois que os Sabres compraram os últimos três anos de um contrato de oito anos que o fez ganhar US$ 9 milhões anualmente. Com os Oilers, Skinner ganhará US$ 3 milhões por seu ano de serviço.

Encontrar atacantes que pudessem contribuir com um preço favorável ao time foi o maior desafio enfrentado pelos vice-campeões da Stanley Cup ao entrarem na agência livre.

Uma das maneiras pelas quais os Oilers criaram espaço adicional no teto salarial foi comprando o goleiro Jack Campbell pelos últimos três anos de seu contrato, o que o fez ganhar US$ 5 milhões anualmente.

Edmonton entrou na agência livre na segunda-feira com sete atacantes livres irrestritos e a expectativa de que alguns deles possam ir para outro lugar, como Warren Foegele, que assinou um contrato de três anos com o Los Angeles Kings.

Os Oilers recontrataram dois desses sete UFAs — Connor Brown e Corey Perry — para contratos de um ano no valor combinado de US$ 2,15 milhões. Eles então contrataram o atacante do Kings, Viktor Arvidsson, para um contrato de dois anos no valor de US$ 4 milhões anuais. Eles também contrataram o defensor Josh Brown por três anos a US$ 1 milhão anuais.

Mais tarde no mesmo dia, os Oilers também teriam fechado um novo acordo por Mattias Janmark, com o atacante retornando em um contrato de três anos no valor de US$ 1,45 milhão anualmente.

E quando parecia que os Oilers estavam acabados, eles trouxeram de volta a aquisição do NHL Trade Deadline, Adam Henrique, em um acordo de dois anos no valor de US$ 3 milhões anuais.

Enquanto essas contratações fizeram com que os Oilers atendessem às suas necessidades, também os viram ultrapassar o limite em US$ 2,54 milhões adicionais. Isso deixa os Oilers precisando reduzir esse valor enquanto criam espaço adicional para os agentes livres restritos Philip Broberg e Dylan Holloway, que precisam de novos acordos que provavelmente podem forçar o clube a se livrar do espaço do limite por meio de troca.

Ao contratar Skinner, Edmonton está adquirindo alguém que marcou seis temporadas com 20 gols — entre elas três com mais de 30 gols — com o Carolina Hurricanes.

Os Sabres estavam literalmente apostando que Skinner seria uma ameaça consistente de gols, o que ele foi no primeiro ano de seu contrato, quando marcou 40 gols, o recorde de sua carreira.

Mas as temporadas seguintes seriam desafiadoras, já que Skinner marcou apenas 21 gols e 37 pontos em 112 jogos entre as temporadas 2019-20 e 2020-21.

Embora tenha se recuperado e marcado 30 gols e 63 pontos na temporada 2021-22 e outros 35 gols e 82 pontos (o recorde da carreira) em 79 jogos durante a temporada 2022-23, Skinner teve 24 gols e apenas 46 pontos na temporada passada.

Foi seu terceiro menor número de gols na carreira, quando jogou mais de 64 partidas; seus 46 pontos foram o segundo menor número em uma temporada em que jogou mais de 64 partidas.

No final das contas, provou ser um nível de produção muito caro para os Sabres, mas que poderia ter o preço certo para os Oilers, que buscam ganhar sua primeira Stanley Cup desde 1990.