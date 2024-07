Jeffery Simmons, dos Titãs, confronta o apresentador de rádio no ar e o chama de ‘P ****’

Reproduzir conteúdo de vídeo



O show de arrecadação de dinheiro

As coisas esquentaram no treino do Tennessee Titans na terça-feira … zagueiro estrela Jeffrey Simmons descarregado em Apresentador de rádio Buck viajandoe toda a altercação foi transmitida pelas ondas do rádio!

A interação tensa diminuiu quando “The Buck Reising Show” começou a dar as boas-vindas ao canto dos Titãs Roger McCreary para uma reunião após o primeiro treino acolchoado da equipe … quando Simmons, de 27 anos, se aproximou e criticou Reising, chamando-o de “p ****”, entre outros insultos.

“Você fala muito nas redes sociais”, disse Simmons.





“Estou bem aqui, Jeff”, Buck bateu palmas de volta. “Podemos conversar quando você quiser. Inacreditável. Bem, trataremos disso mais tarde.”

Simmons acabou de atacar Latham depois de alguns empurrões… os árbitros disseram que 98 teriam sido lançados no jogo. Ele está de volta para os próximos dois e imediatamente começa uma briga. Desleixado. Simmons precisa travar o TF -Buck Reising (@BuckReising) 30 de julho de 2024

No início do dia, Buck criticou Simmons no X… depois que o Pro Bowler entrou em uma disputa de empurrões com a escolha do draft do primeiro turno dos Titãs JC Latham. Embora não esteja claro se Jeffery viu o tweet, está claro que as postagens nas redes sociais o incomodaram no passado.

Mais tarde no programa, Buck abordou a situação… dizendo que não achava que fosse tão profunda quanto as pessoas imaginavam. Ele também admitiu que os dois gritando no campo de treino não foram a melhor maneira de lidar com a situação, acrescentando que está ansioso para conversar com Simmons.



O programa Buck Rising

“Estou aqui todos os dias para que eles possam fazer isso. Quando temos opiniões sobre alguma coisa, eles deveriam poder abordar o assunto conosco. Há uma falta de responsabilidade, geralmente, com as pessoas que falam na frente de microfones e falam em Twitter e coisas assim, não acho que haja nada de errado em ter um discurso.”