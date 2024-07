Jennifer Aniston critica JD Vance por insulto a ‘Cat Lady’

Jen então acusou Vance de tentar tirar de sua filha a opção de fertilização in vitro. Como sabem, Vance bloqueou protecções para a fertilização in vitro e sinalizou apoio à proibição nacional do aborto.

Jen parece apaixonada pelo assunto por causa de suas próprias lutas com a fertilização in vitro, enquanto tentava começar sua própria família em 2022. Naquela época, Jen tentou engravidar com fertilização in vitro, mas não funcionou.