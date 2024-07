Jennifer Aniston diz que sua marca é seu bebê em novo golpe no JD Vance

Jennifer Aniston está totalmente inclinado para a briga da “senhora dos gatos sem filhos” agora com o senador. JD Vance … deixando-o saber que ela realmente tem um filho, mesmo que o amor de sua vida não seja exatamente de carne e osso.

A atriz diz que sua empresa de cuidados com os cabelos, a LolaVie, é filha dela… e o bebê já está crescido, pois os produtos da marca já são vendidos nas lojas Target.

Jennifer postou um vídeo nas redes sociais radiante com a grande conquista de LolaVie, enquanto emitia vibrações de orgulho dos pais. Viu o que ela fez lá? Transformou a rivalidade em promoção sem vergonha!

TMZ. com

Claro, tudo isso pega carona na briga contínua de Jen com Donald Trump companheiro de chapa, que está irritando muita gente com suas opiniões sobre americanos sem filhos .

Como você sabe… o senador de Ohio diz que as mulheres gostam de vice-presidente Kamala Harris são “gatas sem filhos que são infelizes com suas próprias vidas” e “não têm interesse direto” no país.