Jennifer Aniston tem óleo falso jogado sobre ela durante as filmagens da cena de protesto do ‘Morning Show’

Aqui está Jennifer Aniston filmando algumas cenas novas para a próxima temporada de “The Morning Show”… bem no meio de um protesto contra as mudanças climáticas, e está ficando confuso.

JA esteve no personagem no fim de semana como o âncora de TV fictício Alex Levy, reportando ao vivo uma grande manifestação e levando um balde de óleo falso no corpo… com o “alcatrão” preto arruinando sua roupa chique.