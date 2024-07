Jennifer Lopez abandona aliança de casamento em meio ao divórcio de Ben Affleck

J Lo visivelmente não está usando o anel de diamante verde que Ben propôs em 2022 enquanto promove o Ultimate Body Kit e Complexion Booster da JLO Beauty no Instagram.

Não é como se Jennifer estivesse sem joias no clipe… assista ao vídeo, pois ela claramente está usando anéis empilhados na mão direita e brincos de diamante para completar seu visual de verão com shorts e top frente única.

Jennifer pode estar tentando sinalizar algo com este upload… embora ela tenha usado a pedra principalmente na campanha Coach que ela compartilhou recentemente no Instagram.

Nos últimos meses, surgiram questões sobre o estado do casamento de Jennifer com Ben… já que o casal da lista A não está mais morando junto e tem listou sua casa conjugal em Beverly Hills. E como informamos, ela está procurando sua própria casa com um corretor de imóveis Santiago Arana da Agência.