Jennifer Lopez e Ben Affleck listam publicamente a mansão de US$ 68 milhões em Beverly Hills

Jennifer Lopez dar Ben Affleck nem estão mais tentando esconder isso – eles agora listaram publicamente sua mansão em Beverly Hills por colossais US$ 68 milhões… um total enorme, mas que pode deixá-los no vermelho no negócio.

Contamos a história de que J Lo e Ben estavam silenciosamente tentando vender a casa fora do mercado – mas isso claramente não funcionou, e agora eles estão abrindo o capital com a enorme propriedade.

O casal levou mais de 2 anos de busca antes decidindo por esta casa em 2023, e pagaram pouco mais de US$ 60 milhões por isso. No entanto, com o custo das reformas e o imposto sobre mansões de Los Angeles, é improvável que o casal ganhe muito dinheiro, se houver, com este negócio.