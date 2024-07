Jeremiah Fears se compromete com Oklahoma e vai reclassificar

O armador top 25 Jeremiah Fears se comprometeu com Oklahoma e planeja se reclassificar para a classe de 2024, anunciou ele no sábado, o que lhe permitirá jogar pelos Sooners na próxima temporada.

Os medos diminuíram em Illinois no início deste mês, e Oklahoma rapidamente surgiu como um possível local de pouso.

“Eu amo a equipe e o treinador de força deles”, Fears disse à ESPN. “Eles têm experiência na NBA. O treinador [Porter] Moser é um cara de grande desenvolvimento. Um treinador muito bem-sucedido, uma ótima pessoa e um homem de família. Preciso ouvir os treinadores e manter o foco.

“Posso ajudar na transição, jogando rápido, pontuando e armando jogadas. Há uma grande oportunidade para mim na OU e sei que a SEC será difícil. Estou pronto para trabalhar e entrar no campus.”

Um armador de 6 pés e 2 polegadas do Arizona Compass Prep (Arizona), Fears está classificado como o número 24 no ESPN 100 para a classe de 2025. Com Moser perdendo seus três principais armadores da temporada passada, Fears será imediatamente apoiado junto com as transferências Duke Miles (High Point), Kobe Elvis (Dayton) e Brycen Goodine (Fairfield) em um novo grupo de perímetro de Oklahoma.

“Sinto que estou pronto para dar o próximo passo e me reclassificar em 2024 e ser um calouro na faculdade”, disse Fears. “Sei que tenho muito trabalho a fazer, especialmente no meu corpo e na sala de cinema. Falei com muitos jogadores da NBA. Meu objetivo é jogar na NBA. Eles me disseram como preciso abaixar a cabeça e trabalhar.”

Fears, o irmão mais novo do armador do Michigan State Jeremy Fears, tem uma notável explosão de velocidade no chão aberto ao atacar a cesta. Ele é um condutor de bola eficaz que pode passar pelos defensores e finalizar ou encontrar um companheiro de equipe aberto. Sua habilidade de ler bloqueios de bola e sua defesa com a bola darão passos à frente quando ele estiver no campus.

Em cinco jogos no Nike Peach Jam deste mês, Fears teve uma média de 21,2 pontos — incluindo uma partida de 35 pontos contra o NY Rens — e acertou 38% dos arremessos de 3 pontos.