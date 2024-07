Jeremy Allen White tira a roupa para mergulhar na praia de Malibu após o treino

Jeremy Allen Branco está colocando ‘The Bear’ lá … porque o cara chegou à praia com apenas um short minúsculo – e ele está parecendo bem rasgado.

O ator foi à praia em Malibu na terça-feira para se exercitar e se refrescar com um mergulho rápido no oceano… e você tem que dar uma olhada nas fotos porque JAW parece uma máquina de atuação magra e cruel.

White está voando pela água aqui… emergindo encharcado e parecendo um pouco frio, apesar do calor do verão – embora ele logo se aqueça com uma toalha e um cigarro.