Jerry Jones obtém vitória importante contra mulher que afirma ser sua filha

EUuma reviravolta surpreendente de eventos, um caso civil envolvendo Jerry Jones, uma mulher que alega ser sua filha, e sua mãe está indo para um julgamento com júri. Esta decisão vem depois que um juiz decidiu que um acordo, que Jones insiste que foi violado, é de fato um contrato válido.

O acordo em questão remonta a 1998 e envolve Alexandra Davis e sua mãe, Cynthia Davis-Spencer. De acordo com o suposto acordo, Davis foi proibido de processar Jones para estabelecer a paternidade e foi obrigado a manter os detalhes do acordo confidenciais.

No entanto, Jones afirma que Davis violou esse contrato quando entrou com um processo de difamação contra ele, alegando que ele a retratou como uma “extorsionária” tentando explorar a família Jones por dinheiro após afirmar que Jones era seu pai biológico. Este processo de difamação foi rejeitado por um juiz em março.

O ponto crucial da questão está na validade do contrato. Os Davises argumentaram que não houve “encontro de mentes” durante a formação do contrato, pois Jones não conseguia se lembrar de detalhes específicos durante seu depoimento e só tinha visto o contrato pessoalmente alguns anos atrás. No entanto, o documento do tribunal afirma que a incapacidade de Jones de se lembrar de certos detalhes não invalida o contrato. Ele permite o impeachment ou a exploração de inconsistências, mas mantém que o contrato continua válido.

Processo de difamação de Alexandra Davis é rejeitado

Além disso, os Davises alegaram que o contrato é nulo porque proibir uma criança de estabelecer a paternidade vai contra a política pública do Texas. No entanto, eles falharam em fornecer qualquer evidência do Código de Família do Texas ou jurisprudência para apoiar sua alegação.

Alexandra Davis também levantou preocupações sobre seus interesses não terem sido protegidos durante a formação do acordo. Ela argumentou que nenhum oficial nomeado pelo tribunal foi designado para representá-la. Isso levanta questões sobre a justiça do acordo e se seus direitos foram adequadamente salvaguardados.

A decisão do juiz prepara o cenário para um julgamento com júri, onde ambas as partes terão a oportunidade de apresentar seus argumentos e evidências. O resultado deste julgamento determinará, em última análise, a validade do contrato e lançará luz sobre a dinâmica complexa em jogo nesta batalha jurídica contenciosa.