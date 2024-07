Jerry Jones quer que Dak Prescott falhe em 2024, diz analista famoso

Skip Bayless, o famoso fã do Dallas Cowboys, parece ter inventado uma nova teoria da conspiração durante um episódio recente de “O Show do Skip Bayless.” Segundo ele, o dono do time, Jerry Jones, está preparando os Cowboys e especificamente seu quarterback, Dak Prescott, para o fracasso na temporada de 2024.

Bayless expressou suas preocupações, dizendo: “Está começando a parecer que Dak Prescott está sendo preparado para o fracasso. Como se toda essa temporada fosse uma lavagem de fim de jogo.”

Dak Prescott realmente vale US$ 160 milhões?Roberto Ortega

Sem baía apontou alguns movimentos questionáveis ​​feitos por Jones durante a offseason, como não encontrar um running back titular capaz para substituir Tony Pollard e substituindo dois jogadores de linha ofensiva do Pro Bowl por novatos. Ele também destacou o fato de que Jones só contratou dois agentes livres que não estavam no elenco na temporada passada.

Essas mudanças levaram Bayless a acreditar que Jones poderia estar acenando a bandeira branca para a próxima temporada. Ele chegou a dizer: “Na verdade, estou tranquilo com isso se isso significar uma queda de Jerry Jones no Super Bowl.”

Bayless acredita que Jones está minando os Cowboys propositalmente

No entanto, é difícil acreditar que Jones desistiria do time depois de seu recorde de 12-5 na temporada passada e de chegar à pós-temporada. Cowboys espera-se que concorram para o NFC Leste coroa novamente nesta temporada, especialmente contra rivais como o Philadelphia Eagles. Se Jones realmente quisesse reiniciar o time, teria feito mais sentido para ele fazer isso durante a offseason.

Por exemplo, ele poderia ter cortado ou negociado Prescott após 1º de junho e economizado US$ 29 milhões para o time, que poderiam ter sido usados ​​para outras despesas essenciais, como uma extensão de contrato para CeeDee Lamb.

Embora haja preocupações sobre o futuro de Prescott com o time e seu potencial salário alto na próxima offseason, submetê-lo a uma “temporada de pato manco” este ano simplesmente não parece uma estratégia plausível para Jones. Está claro que há sentimentos mistos sobre as decisões de Jones e a direção que ele está levando o time. Como Bayless disse, “É difícil ver Jones acenando a bandeira branca.”

Com todas essas especulações e incertezas, uma coisa é certa: a próxima temporada do Dallas Cowboys será observada de perto, e os fãs estarão ansiosos para ver como tudo se desenrolará.