Jerry Jones tem bilhões, mas paga mal às suas mundialmente famosas líderes de torcida do Dallas Cowboys, revela clipe da Netflix

Eele Líderes de torcida do Dallas Cowboysconhecido como o grupo de cheerleaders mais famoso do mundo, recentemente gerou polêmica quando um clipe da Netflix revelou que as líderes de torcida do time não recebem muito dinheiro da franquia da NFL. Apesar de supostamente arrecadarem mais de US$ 1 milhão anualmente para a franquia, as líderes de torcida aparentemente ganham tanto quanto um funcionário de fast food ou um professor substituto.

A notícia causou bastante comoção, com a Sports Illustrated entre os que reclamaram Jerry Jones e a Cowboys por pagar mal às líderes de torcida. “Muitos ficaram indignados ao saber dos sacrifícios e dos baixos salários que as líderes de torcida do Dallas Cowboys foram forçadas a suportar para realizar seus sonhos. Uma cena do reality show da Netflix America’s Sweethearts se tornou viral depois que uma das líderes de torcida dos Cowboys disse eles ganham a mesma quantia de dinheiro que os trabalhadores de fast food e professores substitutos“, diz o relatório.

Também foi revelado que muitas das líderes de torcida precisam aceitar empregos secundários para pagar as contas, enquanto outras não conseguem trabalhar por longos períodos devido a lesões sofridas durante as apresentações em dias de jogos.

O clamor aumentou as esperanças de melhores salários para as líderes de torcida da NFL no futuro. Foi apontado que fazer isso apenas por paixão não é certo, especialmente quando o empregador vale bilhões. Charlotte Jonesfilha do dono da equipe Jerry Jones e do vice-presidente executivo e diretor de marca dos Cowboys, enfrentou críticas por sua resposta à falta de pagamento das líderes de torcida.

Charlotte Jones defende compensação

Em resposta às críticas, Charlotte Jones, que ajuda a supervisionar as líderes de torcida, declarou: “Elas têm paixão pela dança. Não há muitas oportunidades no campo da dança e de se apresentar em um nível de elite. … Trata-se de fazer parte de algo maior do que eles mesmos.”

Esta declaração reflete a perspectiva de que as líderes de torcida são movidas pelo amor pela dança e pela oportunidade de se apresentar em alto nível, e não apenas pela compensação financeira.

Embora esteja claro que as Dallas Cowboys Cheerleaders não estão nisso pelo dinheiro, a situação gerou uma crítica compreensível. Esperançosamente, isso levará a mudanças positivas em como as cheerleaders são compensadas e valorizadas no futuro.