Jess Carter do Chelsea sela transferência para o Gotham da NWSL

O Gotham FC contratou o zagueiro inglês Jess Carter por uma quantia não revelada do Chelsea, da Superliga Feminina (WSL).

Apesar de ter assinado uma extensão de contrato de três anos com o Chelsea em 2022, Carter optou por se transferir para a National Women’s Soccer League (NWSL) em um contrato de um ano.

“Mal posso esperar para me juntar ao Gotham FC”, disse Carter em uma declaração. “O clube está jogando em um nível incrível agora em uma das ligas mais difíceis do mundo. Mal posso esperar para fazer parte de tudo isso.”

Carter, que chegou ao Chelsea em 2018, conquistou todos os títulos nacionais do clube, incluindo cinco títulos da WSL, três FA Cups, duas League Cups e uma Community Shield.

A jovem de 26 anos se juntará à sua noiva Ann-Katrin Berger no Gotham, após a transferência da ex-goleira do Chelsea em abril. Não demorará muito para que Carter enfrente seu antigo clube, com Gotham definido para receber o Chelsea em um amistoso de pré-temporada em 19 de agosto na Redbull Arena.

Carter fez parte do time da Inglaterra que venceu a Euro 2022, mas não começou uma partida no torneio. Desde então, ela se estabeleceu como defensora titular do clube e do país e foi fundamental na corrida da Inglaterra para a final da Copa do Mundo de 2023.

“Jess é uma das melhores jogadoras do mundo”, disse o técnico do Gotham, Juan Carlos Amorós. “Estamos muito animados para que Jess se junte ao Gotham FC. Ela pode realmente brilhar com nosso estilo de futebol, e acredito que nossos fãs vão gostar de sua maneira de jogar.”