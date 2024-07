Jesse Marsch do Canadá: Não tenho ‘interesse’ em cargo de técnico da seleção masculina dos EUA

O técnico do Canadá, Jesse Marsch, ex-candidato à função de técnico da seleção masculina dos EUA, insistiu que “não tem interesse” em substituir Gregg Berhalter como técnico da seleção masculina dos EUA.

Berhalter foi demitido na quarta-feira após o fraco desempenho da seleção masculina dos EUA na Copa América de 2024, na qual os anfitriões não conseguiram passar da fase de grupos após derrotas para Uruguai e Panamá.

“Não vou deixar este emprego, não tenho interesse no emprego nos EUA”, disse Marsch em entrevista coletiva na sexta-feira, antes da disputa do terceiro lugar do Canadá na Copa América contra o Uruguai, em Charlotte, Carolina do Norte.

“E para ser justo, a menos que haja uma grande mudança na organização, não acho que terei interesse nesse trabalho no futuro. Então, estou muito feliz aqui, não poderia estar mais feliz, na verdade, em termos de como é trabalhar com os líderes desta organização e como é trabalhar com esta equipe.”

O americano Marsch, que anteriormente treinou o Leeds United na Premier League, era considerado o principal candidato à vaga na seleção masculina dos EUA depois que o contrato de Berhalter expirou após a Copa do Mundo de 2022.

No entanto, Berhalter foi recontratado e, após assumir o cargo no Canadá em maio, Marsch criticou a US Soccer pela forma como lidou com o processo.

Jesse Marsch levou o Canadá às semifinais em sua primeira participação na Copa América. Omar Vega/Getty Images

“Meu respeito pela US Soccer é grande, mas passei por um processo com eles, certo? E não vou entrar em detalhes, mas não fui muito bem tratado no processo”, disse Marsch ao podcast “Call it What You Want” da CBS.

“E então, tanto faz, cara, isso é passado agora. No minuto em que foi feito, eu pensei, ‘OK, estou seguindo em frente, e vou descobrir o que é certo para mim.'”

Outro candidato relatado para substituir Berhalter, o técnico do LAFC, Steve Cherundolo, foi mais reservado sobre a possibilidade quando questionado no início desta semana.

Cherundolo, que jogou 87 partidas pelos EUA como jogador, levou o LAFC a duas finais consecutivas da MLS Cup e a uma final da Concacaf Champions Cup em seus dois primeiros anos como treinador.

Questionado na quarta-feira, após a vitória do LAFC na US Open Cup sobre o New Mexico United, se ele havia conversado com a US Soccer e se estaria interessado no cargo de USMNT, Cherundolo respondeu: “Acho que não seria o momento certo para falar sobre outras coisas.

“Sou técnico do LAFC e tenho muito orgulho de ser o técnico do LAFC e temos algo muito bom acontecendo aqui, e estamos animados por estar nas semifinais. Então, entendo o pedido, mas vou falar sobre o LAFC hoje à noite.”

Quando perguntado se ele seria o técnico do LAFC pelo restante da temporada de 2024, ele acrescentou: “Sou o técnico principal do LAFC agora e esse é meu trabalho, o que faço todos os dias. O treino de amanhã de manhã é às 11h15, uma hora depois, e estarei lá para isso.”

A ESPN informou na quinta-feira que a US Soccer começou a procurar candidatos para substituir Berhalter, incluindo uma proposta ao ex-técnico do Liverpool, Jürgen Klopp. No entanto, é muito improvável que o alemão leve as conversas adiante, disseram fontes à ESPN.