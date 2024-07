Jessica Fox se recupera e conquista ouro olímpico no caiaque para a Austrália

A australiana Jessica Fox conquistou o ouro olímpico no slalom feminino de caiaque, se recuperando de um desempenho ruim na semifinal e arrasando no Estádio Náutico de Vaires-sur-Marne no domingo.

A polonesa Klaudia Zwolinska ficou com a medalha de prata, enquanto a britânica Kimberley Woods ficou com o bronze após um final emocionante em que a atual campeã alemã, Ricarda Funk, errou desastrosamente um portão na última corrida do dia.

“Isso significa tudo para mim agora. Acho que foram anos e anos perseguindo esse sonho de chegar bem perto de perseverar e me recompor”, disse Fox exultante aos repórteres.

“Acho que foi o dia perfeito para mim. Não começou bem, mas terminou muito bem e foi simplesmente mágico”, acrescentou.

Fox finalmente ganhou uma medalha de ouro olímpica para a família em sua sexta tentativa. Ela ficou em segundo lugar em 2012 e em terceiro em 2016 e 2021 no evento de corredeiras. Sua mãe, Myriam Fox-Jerusalmi, foi medalhista de bronze pela França em 1996, depois de não ter se classificado em 1992.

“É muito especial com essa conexão francesa”, disse Fox, que nasceu em Marselha, França. “E sentir a energia da multidão, a atmosfera e apenas os Jogos Olímpicos aqui em Paris — a energia tem sido elétrica. Estou perseguindo isso há alguns anos. E minha mãe antes de mim estava perseguindo essa medalha de ouro em 92 e 96. Então, conquistá-la em Paris é muito especial para nossa família.”

A australiana Jessica Fox agora é duas vezes medalhista de ouro após vencer o slalom de caiaque em Paris. Sarah Phipps/USA Today Esportes

Fox ficou em primeiro na bateria de sábado, mas teve dificuldades na semifinal, sofrendo duas penalidades de dois segundos que a classificaram como a oitava das 12 finalistas, mas esse seria o único contratempo em seu dia dourado.

Com o rosto uma máscara de concentração no início, a atleta de 30 anos irrompeu no percurso, atacando agressivamente os primeiros portões com uma precisão e potência que estavam visivelmente ausentes em sua corrida semifinal. A atual campeã mundial trovejou pela segunda parte do percurso para assumir uma liderança dominante com um tempo de 96,08 segundos, aumentando a pressão sobre o resto do campo.

Woods fez uma corrida ambiciosa para se colocar na disputa por medalhas, mas foi eliminada do segundo lugar por Zwolinska na penúltima corrida antes de Funk fazer sua descida.

Sabendo a marca que precisava superar, Funk começou em um ritmo acelerado e igualou os tempos iniciais de Fox, mas um portão perdido mais adiante no percurso atrapalhou seu desafio.

A penalidade de 50 segundos sofrida por esse erro destruiu qualquer esperança que a alemã tinha de subir ao pódio, e Fox explodiu de alegria ao garantir o segundo ouro olímpico de sua carreira após sua vitória na C1 em Tóquio.

“Foi muito difícil assistir Ricarda. Acho que ela estava em uma boa corrida até o Portão 19 e fiquei com o coração partido por ela, mas, ao mesmo tempo, significou que, para mim, foi um bom resultado”, disse Fox. “Era o que eu estava buscando, e a meta foi marcada e o sonho alcançado.”

A americana Evy Leibfarth, que terminou em quarto lugar entre 25 competidoras nas eliminatórias de sábado, terminou em 15º no domingo e perdeu a final. Ela lutou às vezes e recebeu uma penalidade de dois segundos durante a corrida. Mas mesmo sem a penalidade, ela teria perdido a colocação entre as 12 primeiras necessárias para competir pelo ouro. Ela terminou em 12º no evento em Tóquio aos 17 anos.

Leibfarth também competirá em canoagem slalom e caiaque cross, assim como Fox.

A Reuters e a Associated Press contribuíram para esta reportagem.