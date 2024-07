Jessica Pegula eliminada na 2ª rodada em Wimbledon por Wang Xinyu

Jessica Pegula se tornou a jogadora feminina mais bem colocada a perder em Wimbledon, já que a americana, quinta colocada, foi derrotada por Wang Xinyu por 6-4, 6-7 (7) e 6-1 na segunda rodada na quinta-feira.

Wang registrou 38 winners, que combinados com 33 erros não forçados de Pegula garantiram a vitória e um confronto na terceira rodada contra Harriet Dart, que derrotou a compatriota britânica Katie Boulter em uma emocionante partida de três sets.

Para Wang, número 42 do mundo, a vitória foi a primeira sobre uma jogadora do top 10.

“Alguns dias atrás eu estava perguntando ao meu treinador quando isso aconteceria”, disse Wang. “Jessica era realmente difícil de jogar na grama. A bola dela estava super baixa, e estou muito feliz por ter vencido no final.”

Para Pegula, a derrota arruinou as grandes esperanças de melhorar a classificação nas quartas de final do ano passado e, pelo menos, chegar à sua primeira semifinal de Grand Slam. Ela havia conquistado seu primeiro título em quadra de grama em Berlim, na preparação para Wimbledon, mas se juntou à número 3 Aryna Sabalenka, que desistiu antes da primeira rodada por causa de uma lesão no ombro, na lateral.

A número 1 Iga Swiatek não teve problemas na quinta-feira, avançando para a terceira rodada com uma vitória de 6-4 e 6-3 sobre Petra Martic.

O grande dia da Grã-Bretanha começou mal quando a wild card Yuriko Lily Miyazaki ganhou apenas 19 pontos a caminho de uma derrota de 6-0, 6-0 para Daria Kasatkina. Foi o primeiro chamado “double bagel” em Wimbledon este ano.

Miyazaki, 28, cometeu 31 erros não forçados e cinco duplas faltas ao perder para a 14ª cabeça de chave Kasatkina, uma russa que conquistou o título de Eastbourne antes do Grand Slam na quadra de grama.

Kasatkina enfrentará Paula Badosa, que avançou na quinta-feira ao derrotar Brenda Fruhvirtova por 6-4 e 6-2.

A número 12 Madison Keys marcou o Dia da Independência dos EUA com uma vitória de 6-2, 6-2 sobre Wang Yafan para chegar à terceira rodada, assim como a número 11 Danielle Collins, que evitou qualquer deslize no que provavelmente será seu último Wimbledon com a aposentadoria se aproximando. Ela derrotou a qualificada húngara Dalma Galfi por 6-3, 6-4 para marcar um confronto na terceira rodada contra a brasileira Beatriz Haddad Maia.

“Eu sempre adorei tocar durante o Quatro de Julho. Acho que passei mais Quatro de Julho em Londres do que em qualquer outro lugar do mundo”, disse Keys. “É sempre divertido e definitivamente uma experiência. Como hoje, andando por ali, vi um bando de americanos, e todos disseram: ‘Feliz Quatro de Julho.'”

A duas vezes finalista de Wimbledon e número 10 Ons Jabeur avançou para a terceira rodada após uma vitória de 6-1, 7-5 sobre a adolescente americana Robin Montgomery e enfrentará em seguida a número 21 Elina Svitolina. A russa, 17ª cabeça de chave, Anna Kalinskaya, derrotou confortavelmente a tcheca Marie Bouzkova por 6-4, 6-1, e a ucraniana, 18ª cabeça de chave, Marta Kostyuk, produziu uma bela recuperação para derrotar a australiana Daria Saville por 4-6, 7-6 (2), 6-4.

A Associated Press e a Reuters contribuíram para esta reportagem.