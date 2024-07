Jesus do Arsenal tem ‘faísca’ de volta após temporada difícil – Arteta

LOS ANGELES, Califórnia — Mikel Arteta disse que Gabriel Jesus “está com um brilho nos olhos novamente” após marcar na vitória do Arsenal sobre o Manchester United no amistoso de pré-temporada em Los Angeles.

O Arsenal se recuperou do gol de Rasmus Højlund aos 10 minutos e venceu por 2 a 1 no Estádio SoFi, graças aos gols de Jesus e do substituto Gabriel Martinelli.

Escolhas dos editores 2 Relacionados

O Arsenal perdeu uma disputa de pênaltis pré-arranjada depois, já que Jakub Kiwior e Kai Havertz erraram, mas o time de Arteta mereceu a vitória, já que o United perdeu o rumo após as lesões de Højlund e Leny Yoro no primeiro tempo.

Jesus marcou apenas quatro vezes em 27 jogos na Premier League na temporada passada, perdendo sua vaga no ataque para Havertz, enquanto problemas de lesão também reduziram o impacto que ele poderia causar, sofrendo com problemas no joelho e nos tendões.

Mas depois que um tap-in de curta distância provou ser o ponto alto de uma exibição geral encorajadora, Arteta disse sobre Jesus: “Ele parece muito bem. Ele parece muito afiado. Ele mudou muitas coisas durante o verão.

“Ele chegou em ótimas condições novamente. E quando você tem essa base, outras coisas podem ser construídas, mas sem essa fundação você não tem um jogador. Ele precisa estar nessa condição para tirar o melhor dele. Ele percebeu isso. E estou realmente feliz com o que ele mostrou hoje novamente.

“[What has he done?] Essa é uma pergunta para ele. Mas eu sei disso. É um fato e você pode ver. A maneira como ele olha, seu ritmo, sua nitidez, a maneira como ele está se movendo. E você pode ver em seus olhos também que há novamente alguma faísca ali porque ele tem agora um ponto a provar e isso é bom.”

O Arsenal tem sido repetidamente associado a uma transferência de verão para um novo atacante e está avaliando suas opções depois que a primeira opção Benjamin Sesko optou por assinar um novo contrato para permanecer no RB Leipzig.

Questionado se Jesus poderia usar essa especulação como motivação, Arteta disse: “Acho que a motivação tem que vir de dentro dele mesmo, com suas próprias exigências e o quanto ele é capaz de fazer melhor no time.

“Ele mostrou isso. Ele transformou a energia e a crença daquele time e ele conseguiu. Se ele está esperando por algo externo para motivá-lo, eu acho que será por um período muito curto. Se for algo interno que está acontecendo, isso vai durar muito e vai ser consistente. Espero que seja esse o caso.”