Jill Ellis, da Wave, abre processo por difamação contra ex-funcionário

A presidente do San Diego Wave FC e ex-técnica da seleção feminina dos Estados Unidos, Jill Ellis, entrou com uma ação por difamação contra um ex-funcionário do Wave que recentemente acusou Ellis de criar um ambiente de trabalho tóxico.

O processo, que foi aberto no Tribunal do Condado de San Diego na segunda-feira, alega que Brittany Alvarado, ex-gerente de vídeo e criação da equipe, fez declarações falsas e difamatórias sobre Ellis em postagens recentes em suas contas de mídia social. O processo alega ainda que essas declarações foram apoiadas por um e-mail falso, uma alegação que a organização Wave fez em sua negação pública das acusações no início deste mês.

Em suas postagens nas redes sociais em 3 de julho, Alvarado alegou que o tratamento dado por Ellis a ela e a ex-colegas “foi nada menos que transformador e devastador para nossa saúde mental” e alegou que Ellis “foi[ed] um ambiente onde comportamentos abusivos entre seus subordinados podem florescer.”

Alvarado postou uma captura de tela de acompanhamento de um e-mail redigido intitulado “Patético”, que Alvarado disse ter recebido de “um membro sênior da liderança” do Wave FC.

O processo alega que dois outros e-mails foram enviados no mesmo dia de uma “conta falsa e não oficial do Hotmail” que supostamente era do vice-presidente de marketing e relações públicas do Wave FC, Justyne Freud. Um desses e-mails, alega o processo, foi enviado à comissária da NWSL Jessica Berman (e copiou o chefe de recursos humanos da liga) para declarar que Freud estava se demitindo porque não conseguia mais tolerar Ellis. O e-mail contestado foi supostamente enviado em 17 de junho; Freud continua empregado pelo Wave.

O processo de Ellis também alega que o que “acredita-se ser um telefone descartável” foi usado para enviar uma mensagem de texto a um jogador do Wave fazendo “declarações falsas, incendiárias e altamente difamatórias sobre Ellis, o Wave FC e outros”.

Jill Ellis é presidente do San Diego Wave desde a temporada inaugural da equipe na NWSL em 2022. EPA/DAN HIMBRECHTS

Os advogados que representam Alvarado disseram que ela estava exercendo seus direitos da Primeira Emenda em uma tentativa de promover mudanças positivas dentro da organização Wave.

“Nossa cliente, uma ex-funcionária corajosa, se apresentou para exercer seus direitos da Primeira Emenda, lançando luz sobre a discriminação de gênero generalizada e o abuso emocional dentro da organização”, disse Casey Hultin à ESPN. “Sua voz, ecoando as experiências de muitos, clama por mudanças imediatas e substanciais para proteger tanto a equipe quanto os atletas de mais danos. Isso não é apenas um apelo por justiça; é uma demanda por um ambiente seguro, respeitoso e equitativo para todos.”

A co-advogada Micha Star Liberty acrescentou: “Ao se posicionar contra a discriminação sistêmica de gênero e o abuso emocional que sofreu, nossa cliente exemplifica bravura e resiliência. Seu depoimento ressalta a necessidade urgente de reforma dentro da organização para garantir que nenhum funcionário ou atleta sofra em silêncio.

“Este é um momento crucial para a mudança, e estamos comprometidos em apoiar sua luta por um local de trabalho que defenda a dignidade, a igualdade e o bem-estar mental para todos os envolvidos.”

As postagens de Alvarado no X e no Instagram alcançaram milhões e ganharam manchetes globais, afirma o processo. Três outros ex-funcionários do Wave FC logo se apresentaram afirmando que tiveram experiências igualmente ruins com a organização.

Outra ex-funcionária da Wave, que ainda trabalha como freelancer para a NWSL, disse que entrou em “vigilância suicida”. Outra disse que “não tinha esperança para minha vida e que não queria mais estar viva na maior parte do tempo”. Uma quarta chamou o ambiente de trabalho da Wave de “tóxico”.

Alvarado entrou com uma queixa na NWSL em 5 de fevereiro de 2024, de acordo com o processo. Em ou por volta de 26 de abril de 2024, a investigação de terceiros foi concluída e não encontrou “nenhuma violação da política da liga em conexão com a conduta relatada”, segundo um porta-voz da NWSL.

Escolhas dos editores

1 Relacionado

O processo de Ellis afirma que ela e Alvarado conversaram e se encontraram apenas uma vez, em algum momento em ou após 15 de outubro de 2023, para Ellis discutir limites profissionais com os jogadores. Essa foi “a quarta vez em apenas alguns meses” que Alvarado recebeu o lembrete, alega o processo.

Entre os danos a Ellis, o processo afirma, estão um antigo patrocinador cancelando um compromisso de palestra agendado com ela, outra organização encerrando negociações com ela para ser uma palestrante principal e o adiamento de um título honorário de uma universidade de prestígio. “Esses danos continuam a crescer”, escreve o processo.

Ellis se juntou à Wave como a primeira presidente da equipe de expansão antes da temporada inaugural da NWSL em 2022. Ela é a única treinadora a vencer Copas do Mundo Femininas consecutivas, levando a seleção feminina dos EUA a vitórias em 2015 e 2019.

Alex Morgan, que é uma das maiores artilheiras da seleção feminina dos EUA e jogou por Ellis durante os dois títulos da Copa do Mundo e atualmente joga pelo San Diego, escreveu em uma publicação no X no dia 3 de julho que estava “decepcionada ao ouvir sobre as alegações” e disse que “está claro que há muito trabalho a ser feito”.

Em uma declaração no início deste mês, Ellis disse que “a saúde mental é uma prioridade para todos em nosso clube”.

A declaração continuou: “Continuarei a proteger a confidencialidade de antigos e atuais funcionários. Quando alegações de maus-tratos foram feitas, nós as levamos a sério e as investigamos minuciosamente. Além disso, quando apropriado, terceiros independentes nos auxiliaram a avaliar nosso local de trabalho. Em nenhum momento essas avaliações revelaram qualquer irregularidade do clube.”