Jimmy Fallon zomba selvagemente do presidente Biden sobre o diagnóstico de Covid

Reproduzir conteúdo de vídeo



NBC

Jimmy Fallon cagado é o presidente Joe Biden em seu monólogo de abertura – contando piadas sobre as notícias do Prez sobre o COVID… e questionando se a segunda rodada no Salão Oval está marcada.

O apresentador do ‘Tonight Show’ fez algumas piadas às custas de JB no episódio de quinta-feira – dizendo que POTUS teve sorte de não ter conseguido espalhar seu diagnóstico … especialmente porque os democratas já estavam se distanciando dele depois disso debate desastre com Trunfo.



Reproduzir conteúdo de vídeo



Giovanni Falcone

JF não parou por aí… acrescentando: “Felizmente, espera-se que Biden se recupere totalmente e seu médico disse que ele voltará a 60% em pouco tempo”. Obviamente, ele está se referindo a perguntas sobre Joe habilidades cognitivas para um segundo mandato.

Ele também riu sobre quem poderia ter dado COVID a Biden… apontando o dedo de brincadeira para Kamala Harris. E ainda por cima, ele brincou que o diagnóstico foi a primeira notícia “positiva” que Joe ouviu em anos. Coisas engraçadas, sem dúvida… mas é revelador que Jimmy está se acumulando no horário nobre.

Brincadeiras à parte, parece que Biden ficará bem. Seu secretário de imprensa, Karine Jean-Pierredisse que está totalmente vacinado e reforçado, e estava apresentando apenas sintomas leves do trato respiratório superior – apenas o suficiente para fazê-lo querer fazer o teste.