JJ McCarthy pode deixar o Minnesota Vikings depois que o QB novato quer seu dinheiro de assinatura adiantado

EO Minnesota Vikings pode enfrentar uma resistência do seu quarterback novato, JJ McCarthy, se não atender às suas exigências. McCarthyque foi selecionado na posição nº 10 depois que os Vikings negociaram com o New York Jets, está supostamente procurando seu pagamento integral do bônus de assinatura adiantado antes de assinar seu contrato de novato.

O quarterback de 21 anos fez seu nome em Michiganonde ajudou o Carcajus garantir um campeonato nacional em sua última temporada universitária. Entre os seis quarterbacks escolhidos na primeira rodada, apenas McCarthy e Caleb Williams (que foi selecionado em primeiro lugar geral pelo Chicago Bears) ainda não assinaram seus contratos de novato. Parece que McCarthy está preparado para arrastar o processo se necessário.

De acordo com um relatório do usuário do X/Twitter @prettyrickey213, McCarthy está planejando resistir se suas condições não forem atendidas. O relatório afirma: “JJ McCarthy planeja esperar caso não receba o pagamento integral do bônus de assinatura adiantado.”

Embora @prettyrickey213 possa não ser tão conhecido quanto insiders da NFL como Adam Schefter ou Ian Rapoport, a conta tem um histórico de notícias de última hora antes deles, incluindo Trevor Lawrenceextensão do contrato e Tyler Boydpara o Tennessee Titans.

As exigências de McCarthy vão atrapalhar os planos de offseason dos Vikings?

A situação com McCarthyO contrato de continua sem solução, e não está claro como ele se desenrolará. Até que McCarthy assine oficialmente, provavelmente haverá especulação e incerteza em torno de seu status com o Vikings.

Não é incomum que jogadores novatos negociem os termos de seus contratos, especialmente quando se trata de bônus de assinatura. No entanto, resistir pode ser uma jogada arriscada para um novato, pois pode potencialmente criar tensão entre o jogador e o time. É um equilíbrio delicado para ambas as partes garantir que os termos sejam justos e satisfatórios.

Os Vikings precisarão considerar cuidadosamente as demandas de McCarthy e encontrar uma resolução que funcione para ambos os lados. Conforme a situação se desenvolve, será interessante ver como o time e McCarthy navegam nessas negociações de contrato.

Enquanto isso, os fãs de futebol terão que esperar para ver como essa situação se desenrola. Se a resistência de McCarthy se concretizar ou se uma resolução for alcançada, será, sem dúvida, um tópico de interesse conforme a offseason da NFL avança.