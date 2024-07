Joe Biden alerta as pessoas para não tirarem conclusões precipitadas sobre Trump Shooter

Presidente Joe Biden está pedindo aos americanos que não tirem conclusões precipitadas sobre o homem que atirou Donald Trump … exortando as pessoas a não fazerem suposições sobre suas afiliações.

POTUS dirigiu-se aos repórteres na manhã de domingo… confirmando que falou com o ex-presidente por telefone no sábado à noite após o tiroteio – e que mantém Trump e sua família em suas orações.

Quanto ao atirador… Biden ressalta que o público sabe seu nome, mas não seus motivos – e está alertando as pessoas para evitarem especular sobre com quem o atirador pode estar alinhado politicamente.

JB também repassa as etapas que está instituindo após o ataque… dizendo que está verificando com o chefe do Serviço Secreto os detalhes de segurança em torno da Convenção Nacional Republicana.