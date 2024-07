Joe Biden jura que não vai a lugar nenhum na corrida, escreve carta do Congresso

Joe Biden está firme – ele está totalmente comprometido com a corrida e determinado a vencer Donald Trump nas eleições presidenciais de 2024.

Numa longa carta aos Democratas do Congresso na segunda-feira, o Prez não tocou no seu debate desastroso nem em quaisquer preocupações sobre a sua idade ou saúde cognitiva. Em vez disso, ele criticou Trump ao deixar claro que ele é a pessoa certa para o cargo pela segunda vez.

Na carta, Biden expôs como as suas políticas poderiam fazer uma diferença positiva para o país, especialmente quando comparadas com os potenciais problemas de Trump – exortando as pessoas a irem lá e votarem e, claro, a votarem nele.