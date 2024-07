Joe Burrow, do Bengals, está focado em se manter saudável por muito tempo

CINCINNATI — Para entender onde tudo deu errado para Joe Burrow na temporada passada, é preciso saber como tudo começou.

No segundo dia de treinamento, Burrow sofreu uma distensão na panturrilha direita, a primeira de duas lesões graves que afetaram sua temporada de 2023. Burrow lutou contra o problema na panturrilha e recuperou a saúde plena, apenas para sofrer ligamentos rompidos em seu pulso de arremesso na Semana 11, que encerrou sua temporada.

Ao longo desta offseason, Burrow manteve uma mensagem consistente. Ter uma preparação bem-sucedida para a campanha de 2024 significa encontrar o equilíbrio certo entre treinamento e recuperação, algo que lhe escapou nos anos anteriores.

É por isso que se pode argumentar que o trecho entre o minicamp e o training camp é um dos mais importantes para o sucesso dos Bengals. Quanto mais saudável Burrow estiver no início da temporada, maiores serão suas chances de terminá-la. E Burrow sabe bem o quão rápido alguém pode desaparecer da classificação como um dos melhores do jogo.

“Se você não está lá e as pessoas não estão te observando, então não há nada para falar”, disse Burrow no podcast “Pardon My Take” publicado na segunda-feira. “Vou dar às pessoas algo para falar este ano.”

Isso também esteve na mente de Burrow durante toda a offseason. Em uma entrevista à ESPN em março, Burrow destacou que a única “refutação à narrativa” é o que acontece em campo.

“Quando você está ferido, não há diálogo entre você e a narrativa”, disse Burrow.

Naquela época, ele ainda estava tentando decifrar a melhor maneira de se preparar para o campo de treinamento: ganhar peso, mudar seu treinamento, o que fazer no mês anterior ao acampamento, etc.

Com a abertura do acampamento a menos de duas semanas, parece que ele fez uma combinação dos três.

Ele disse ao podcast Pardon My Take que ganhou cerca de 10 a 15 libras de músculos nesta offseason. Seu minicamp contou com dias de descanso programados, de acordo com o técnico do Bengals, Zac Taylor, para evitar que ele ultrapassasse seu limite enquanto se recuperava de uma cirurgia no pulso. Burrow também reservou um tempo para trabalhar como modelo de passarela no desfile da Vogue World em Paris, como parte da semana de moda da cidade, um dos maiores eventos do setor.

De certa forma, é parte de uma abordagem mais holística que pode mantê-lo em campo por uma temporada inteira.

“Sempre me orgulhei da minha resistência mental, de ser capaz de superar a dor e superar essas lesões”, disse Burrow em uma entrevista coletiva no final do minicamp em junho. “Esse tem sido o meu crescimento nesta offseason — dar um passo para trás e entender meu valor para a organização e o time.”

Foi uma questão enfatizada pelos companheiros de equipe quando Burrow lutou contra a lesão na panturrilha. Na época, os wide receivers Ja’Marr Chase e Tyler Boyd (agora com o Tennessee Titans) estavam entre aqueles que queriam que Burrow levasse seu tempo para estar pronto e não voltasse correndo para o início da temporada. É mais importante para Burrow estar disponível para a pós-temporada, como ele estava quando os Bengals fizeram corridas profundas nos playoffs nas temporadas de 2021 e 2022.

Em sua última entrevista coletiva de offseason em junho, Burrow admitiu que deveria ter lidado com a situação de forma um pouco diferente, uma declaração que serviu como outro indicador de uma mudança de mentalidade para ele em sua quinta temporada na NFL.

O quarterback reserva do Bengals, Jake Browning, que começou sete jogos na ausência de Burrow no final da temporada passada, reconheceu que encontrar um equilíbrio entre estar pronto e estar fresco para a temporada surgiu em conversas entre eles. E embora Browning não tenha divulgado nenhum detalhe dessas conversas por respeito a Burrow, Browning sabe o quão importante esse período do ano é para um quarterback titular.

“Você não ganha nenhum jogo em junho”, disse Browning. “Você quer seguir essa linha de fazer o suficiente onde você sente que está melhorando, mas também, ei, ‘É realmente importante que eu esteja pronto para a Semana 1.’ O objetivo final é estar pronto e saudável durante toda a temporada.”