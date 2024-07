Joe ‘Jellybean’ Bryant, pai de Kobe Bryant, morre aos 69 anos

O ex-jogador da NBA Joe “Jellybean” Bryant, pai do Hall da Fama Kobe Bryant, morreu. Ele tinha 69 anos.

Uma causa oficial da morte de Bryant não foi anunciada até a manhã de terça-feira. A Universidade La Salle, onde Bryant jogou e treinou, disse em uma declaração que Bryant “era um membro querido da família Explorer e fará muita falta”.

O técnico de basquete de longa data da área da Filadélfia, Fran Dunphy, que atualmente é o técnico principal do La Salle, disse ao Philadelphia Inquirer que Bryant sofreu recentemente um derrame grave.

Kobe Bryant disse à ESPN em 2010 que Joe Bryant era “uma grande mente para o basquete” e deu crédito ao pai por lhe ensinar o jogo desde jovem. John W. McDonough /Sports Illustrated via Getty Images

Joe Bryant raramente apareceu em público após a morte de Kobe Bryant em um acidente de helicóptero há mais de quatro anos. O ex-astro do Los Angeles Lakers disse à ESPN em 2010 que Joe era “uma grande mente de basquete” e creditou seu pai por ensiná-lo “desde cedo como ver o jogo, como se preparar para o jogo e como executar”.

Kobe Bryant, sua filha Gianna e outros sete morreram em um acidente de helicóptero em janeiro de 2020 em Calabasas, Califórnia, enquanto o grupo se dirigia para um torneio de basquete. Joe e Pam Bryant, que foram casados ​​por quase meio século, tiveram um relacionamento às vezes frio com Kobe, mas estavam na primeira fila do serviço memorial em Los Angeles cerca de um mês depois que Kobe e Gianna morreram.

“Enviando nossas condolências ao ouvir a notícia do falecimento do meu sogro”, postou Vanessa Bryant, viúva de Kobe, na terça-feira em sua história no Instagram. “Esperávamos que as coisas tivessem sido diferentes. Embora os momentos que passamos juntos tenham sido poucos, ele sempre foi doce e agradável de se estar por perto. Kobe o amava muito.”

Joe Bryant jogou e treinou profissionalmente nos Estados Unidos e internacionalmente depois de estrelar em La Salle, onde teve uma média de 20,8 pontos por jogo em duas temporadas com os Explorers. Ele foi uma seleção de primeira rodada do Golden State Warriors em 1975 antes de ser adquirido mais tarde naquele ano pelo Philadelphia 76ers.

Joe Bryant jogou oito temporadas na NBA e jogou internacionalmente por quase uma década. Ele também trabalhou em várias funções de treinador tanto no nível profissional quanto universitário, incluindo uma breve passagem como treinador principal do Los Angeles Sparks da WNBA. Bob Rosato /Sports Illustrated via Getty Images

“Joe ‘Jellybean’ Bryant foi um ícone local do basquete, cujo legado na quadra transcendeu sua jornada pela Bartram High School, La Salle University e suas quatro primeiras temporadas na NBA com os 76ers de 1975 a 1979”, disseram os Sixers em um comunicado. “Nossas condolências vão para a família Bryant.”

Bryant, de 6 pés e 9 polegadas, jogou partes de oito temporadas na NBA com os Sixers, Clippers e Rockets, com médias de 8,7 pontos e 4,0 rebotes em 606 jogos na carreira. Ele foi um membro do time dos Sixers de 1976-77 que perdeu para o Trail Blazers nas Finais da NBA.

Depois de jogar quase uma década no exterior, na França e na Itália, Bryant começou a treinar em 1992. Ele foi o treinador principal do Los Angeles Sparks da WNBA por partes de três temporadas e também atuou como treinador em várias funções tanto em nível profissional quanto universitário nos EUA, Japão e Tailândia.

“Estou profundamente triste com o falecimento de Joe ‘Jellybean’ Bryant e me junto à comunidade do basquete em luto por uma verdadeira lenda do basquete da Filadélfia”, disse o vice-presidente do Pistons, Arn Tellem, ex-agente de Kobe Bryant. “Nossa amizade abriu as portas para que eu representasse Kobe quando ele entrou na NBA, uma lembrança que sempre guardarei com carinho. Joe era um marido, pai e avô dedicado, cujo calor tocava a todos que ele conhecia.”

A Associated Press contribuiu para esta reportagem.