Joel Embiid busca corrida pelo campeonato com os novos três grandes do 76ers

LAS VEGAS — Nesta época, há um ano, o Philadelphia 76ers estava diante de um futuro muito incerto.

James Harden havia exigido uma troca. Tyrese Maxey ainda não havia se estabelecido como um All-Star de pleno direito. E tanto os 76ers quanto Joel Embiid — o atual MVP da NBA na época — estavam saindo de mais uma decepcionante eliminação na segunda rodada dos playoffs.

A mensagem da franquia — especificamente o presidente de operações de basquete do 76ers, Daryl Morey — para sua estrela, naquela época, era clara e consistente: Seja paciente, e nós lhe forneceremos um time de nível de campeonato. Mas enquanto Morey e os 76ers colocaram Paul George na agência livre nesta offseason — algo que a Filadélfia só conseguiu fazer sendo criteriosa com seus recursos no ano passado para criar o espaço máximo de teto necessário para contratar o nove vezes All-Star — Embiid admitiu à ESPN que nem sempre tinha certeza de que o plano daria certo.

Escolhas dos editores

1 Relacionado

“Eu estaria mentindo se dissesse que a paciência não foi testada”, disse Embiid à ESPN. “Porque estou no ponto em que não há prêmios, não há temporada regular ou All-NBA ou All-Stars que vão mudar a forma como meu legado é. Bem, há algumas coisas que podem mudar isso, mas a principal é o campeonato. Então, quando você começa a pensar sobre o que quer ser lembrado, você quer ser lembrado como alguém que venceu.

“Quando você recebe um plano, às vezes ele dá errado, às vezes dá certo. Ainda temos um longo caminho a percorrer. No papel, parece ótimo. Mas ainda temos que ir à quadra e fazer funcionar.”

O plano que Morey apresentou a Embiid era direto: os 76ers eventualmente concordariam com a demanda de troca de Harden, mas apenas se isso trouxesse um jogador estrela em troca ou deixasse a Filadélfia com os recursos necessários para obter um. Os 76ers eventualmente enviaram Harden para o LA Clippers, junto com PJ Tucker, e receberam contratos expirados e capital de draft em troca, abrindo o espaço de teto necessário para assinar um agente livre máximo.

E embora Embiid diga que está deixando para a mídia decidir se ele, George e Maxey — todos All-Stars há um ano — formaram o melhor “Big Three” da NBA, ele não se intimidou sobre o quão bem ele acha que os três trabalharão juntos na quadra com os 76ers.

“Sim, acho que, em termos de ajuste, parece incrível”, disse Embiid à ESPN. “É ótimo, especialmente quando você tem um grande… Não gosto de me chamar de grande, mas quando você tem um jogador que posta para cima e que isola bastante, você precisa ter atiradores dispostos e caras que não tenham medo de puxar o gatilho. PG, ótimo atirador, 40%, 45 catch and shoot; Tyrese, nós conhecemos um ótimo atirador, fora do drible, catch-and-shoot.

“No papel, e em termos de ajuste, parece fantástico porque você tem dois caras que sabem jogar sem a bola, com a bola, são ótimos arremessadores e sabem lidar com a bola, e você também tem a mim”, ele acrescentou com um sorriso.

“Então, sim, parece ótimo.”

Embiid usou a frase “no papel” algumas vezes durante a entrevista antes de descrever a situação atual dos 76ers, incluindo elogios à permanência de Kelly Oubre Jr. e às contratações de Caleb Martin, Andre Drummond e Eric Gordon.

Mas a mesma frase tem sido usada frequentemente em discussões na liga e na mídia sobre os 76ers desde que Embiid assinou, por causa dos longos históricos de lesões de Embiid e George ao longo de suas carreiras.

O que deixou Embiid especialmente animado sobre esse time, no entanto, é que ele acredita que a adição de George e o surgimento de Maxey podem aliviar um pouco a pressão que ele tem sobre a necessidade de dominar da mesma forma todas as noites.

Embiid vem de uma temporada em que teve uma média de 34,7 pontos em 39 jogos, perdendo grande parte da temporada devido a uma lesão no joelho, e estava a caminho de se tornar o segundo jogador — junto com Wilt Chamberlain — a ter uma média de mais pontos do que minutos jogados ao longo de uma temporada.

“Isso me deixa animado, porque acho que isso pode realmente me manter saudável”, disse Embiid. “Não preciso me esforçar e garantir que tenho que ter 30, 40 todas as noites para vencermos, e posso deixá-los fazer o que querem.

“Haverá algumas noites em que eles vão conseguir e isso é bom… mas se eu tiver 10 ou 15 [points]sim, tudo bem. Mas haverá algumas noites assim, e também haverá algumas noites em que eu vou conseguir. Então, tudo se equilibra no final do dia. Mas acho que o objetivo é apenas permitir que esses caras sejam eles mesmos, para que eu não tenha que… nos playoffs, essa é outra história. Agora podemos começar. Mas em uma temporada regular, apenas permita que eles se sintam bem consigo mesmos e joguem bem.”

Só o tempo dirá se Embiid e os 76ers finalmente conseguirão uma corrida de playoff com ele totalmente saudável e pronto para ir. No meio tempo, porém, Embiid e seus companheiros de equipe começarão a se preparar para outra temporada com um elenco muito diferente ao seu redor — embora muito talentoso. E embora ele esteja animado com o ajuste, ele admitiu que levará algum tempo para as coisas se encaixarem.

“Parece que você está começando do zero”, ele disse. “E eu sei que haverá muitas dores de crescimento. Mas você só precisa se manter firme.

“O objetivo é sempre ganhar um campeonato, mas isso não acontece da noite para o dia. E espero que não tome tanto tempo quanto deveria quando você está tentando colocar todos na mesma página e garantir que todos saibam seu papel e o que precisam fazer para garantir que alcancemos esse objetivo.

“Mas faremos o melhor trabalho possível.”