Joel Embiid e Anthony Davis lutam contra doença antes da abertura das Olimpíadas

PARIS — Ter os dois melhores pivôs lidando com doenças enquanto enfrenta um três vezes MVP da NBA não é o ideal, mas é com isso que a Seleção dos EUA está lidando enquanto se prepara para abrir as Olimpíadas.

Joel Embiid perdeu o treino de sábado devido a uma doença, enquanto o técnico Steve Kerr disse que Anthony Davis perdeu o treino nos últimos dias devido a uma doença, pouco antes da estreia da seleção nacional contra Nikola Jokic e a Sérvia no domingo.

Kerr, no entanto, não está preocupado que alguém seja forçado a perder o jogo, já que Davis conseguiu treinar no sábado.

“Estou confiante de que teremos todos prontos [Sunday]”, disse Kerr.

Isso parece incluir Kevin Durant, que participou de seu terceiro treino consecutivo e está a caminho de jogar contra a Sérvia depois de perder cinco jogos de exibição da Seleção dos EUA devido a uma lesão na panturrilha.

“Esperançosamente [he’ll play]”, disse Kerr. “Ele passou pelo treino há dois dias muito bem, e teremos outro treino hoje e continuaremos levando isso dia após dia.”

Kerr não se comprometeu a escalar Durant imediatamente, embora esse provavelmente seja o papel em algum momento para o maior artilheiro de todos os tempos do Time EUA nas Olimpíadas. Uma coisa que ficou clara é que os companheiros de equipe de Durant estão ansiosos para tê-lo lá.

“Impacto instantâneo”, disse LeBron James sobre Durant no sábado. “Ele parecia extremamente bem no outro dia no treino. Obviamente, seu fôlego e seu ritmo continuarão a aparecer, mas se conseguirmos trazê-lo de volta e causar um grande impacto em nosso clube.”

Jrue Holiday acrescentou: “Esse é Kevin Durant. Do que estamos falando?”

O time dos EUA venceu a Sérvia facilmente por 105-79 em 17 de julho em Abu Dhabi. O time coletivamente fez um excelente trabalho com Jokic naquele jogo, segurando-o em um atípico 6 de 19 arremessos. Os sérvios, no entanto, descansaram vários jogadores importantes, incluindo o armador estrela Bogdan Bogdanovic, e estavam jogando na segunda noite de uma sequência de dois jogos.

Os americanos esperam um desafio diferente. A Sérvia, que ganhou a medalha de prata na Copa do Mundo do ano passado sem Jokic, tem um time profundo com excelente tamanho e experiência. Jokic e Bogdanovic jogaram em 2016 no Rio de Janeiro quando o Time EUA derrotou a Sérvia no jogo pela medalha de ouro.

“Jokic, com o que ele é capaz de fazer, obviamente sabemos o que ele faz na NBA, mas talvez um uso um pouco maior no jogo internacional”, disse Davis, que ainda estava um pouco abalado. “Vai ser divertido.”

Em seu último aquecimento na semana passada contra Giannis Antetokounmpo e a Grécia em Belgrado, os sérvios foram impressionantes em uma vitória de 20 pontos. Bogdanovic, que brilhou pelo time na Copa do Mundo do ano passado, teve 19 pontos, enquanto Jokic teve 16 pontos, oito rebotes e seis assistências.

“Isso não é como a NBA, onde é uma maratona”, disse James. “Isso é uma corrida de velocidade. Esse é um jogo do tipo Michael Johnson/Usain Bolt. A coisa real começa amanhã… então precisamos estar prontos para ir, o que estaremos.”