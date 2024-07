Jogador banido da NBA Jontay Porter se declara culpado em caso de jogo

Ex-atacante do Toronto Raptors Jontay Porter acaba de se declarar culpado de uma acusação criminal decorrente do caso de jogo que o baniu permanentemente da NBA.

No processo, o jovem de 24 anos – que foi acusado de abandonar os jogos mais cedo para ajudar a ganhar uma tonelada de moedas para seus associados de jogo – admitiu ter cometido um delito… dizendo perante um juiz: “Eu sei o que fiz foi errado, ilegal e lamento profundamente.”

A sentença de Porter foi então colocada no calendário para dezembro. 18. De acordo com A Associated Pressele pode pegar de três a cerca de quatro anos de prisão.