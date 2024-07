Jogador banido da NBA Jontay Porter será acusado de crime

NOVA YORK — O ex-jogador do Toronto Raptors, Jontay Porter, será acusado de um crime federal relacionado ao escândalo de apostas esportivas que levou a NBA a bani-lo, indicam documentos judiciais.

Os promotores federais no Brooklyn entraram com o que é conhecido como uma folha de informações criminais na terça-feira. O documento não especifica uma data de julgamento ou a acusação ou acusações, mas mostra que o caso está relacionado a um processo existente de quatro homens acusados ​​de conspirar para lucrar com dicas de um jogador sobre seus planos de sair dois jogos mais cedo.

O advogado de Porter, Jeff Jensen, disse no mês passado que Porter estava “perdido devido ao vício em jogos de azar”, mas estava recebendo tratamento e cooperando com as autoridades.

O gabinete do procurador-geral do Brooklyn, Breon Peace, se recusou a comentar os novos acontecimentos.

Uma investigação da NBA descobriu em abril que Porter avisou apostadores sobre sua saúde e então alegou doença para sair de pelo menos um jogo, criando vitórias para qualquer um que tivesse apostado nele para ter um desempenho abaixo das expectativas. Porter também apostou em jogos da NBA nos quais não jogou, uma vez apostando contra seu próprio time, disse a liga.

Os quatro homens acusados ​​no mês passado compareceram ao tribunal, mas ainda não entraram com as alegações. Eles são acusados ​​de conspiração para cometer fraude eletrônica.

Uma queixa judicial acusou os quatro — Ammar Awawdeh, Timothy McCormack, Mahmud Mollah e Long Phi Pham — de usar conhecimento prévio dos planos de um jogador da NBA para que eles ou seus parentes pudessem fazer apostas lucrativas em seu desempenho nos jogos de 26 de janeiro e 20 de março.

A reclamação identificou o atleta apenas como “Jogador 1”, mas os detalhes — e até mesmo uma citação de um comunicado de imprensa da NBA — coincidiam com a investigação da liga sobre Porter.

Porter jogou apenas brevemente em 26 de janeiro e 20 de março antes de deixar a quadra reclamando de lesão ou doença.