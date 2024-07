Jogador de basquete juvenil pisa na cabeça de oponente, polícia investiga

Um jogador de basquete de 13 anos pisou violentamente na cabeça de seu oponente no meio de um jogo no fim de semana… e agora, todo o incidente está sob investigação policial.

Tudo aconteceu durante um confronto entre as organizações Payton’s Place e Tumakbo United no College of Alameda, na Califórnia, no domingo … quando os jogadores lutavam pela posse de bola.

Durante a ação, um atleta de 13 anos do Tumakbo United caiu no chão enquanto tentava manter o controle sobre um zagueiro… quando do nada, outro jogador do Payton’s Place se envolveu e usou o pé com força para colocar o garoto vá para a madeira.