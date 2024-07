Jogador de futebol americano do estado de Utah, Andre Seldon Jr. morre afogado

O cornerback do Utah State, Andre Seldon Jr., morreu no sábado em um aparente afogamento em um reservatório de Utah, de acordo com a escola.

De acordo com o Gabinete do Xerife do Condado de Cache, uma busca começou na tarde de sábado no Reservatório Porcupine depois que pessoas que ligaram relataram que um jovem foi visto mergulhando de um penhasco e não voltou à superfície.

O corpo de Seldon foi recuperado às 21h05, horário da montanha, após uma extensa busca que incluiu uma equipe de mergulho e um helicóptero do Departamento de Segurança Pública de Utah.

“Nossa investigação nos leva a acreditar que este foi um acidente trágico, já que diversas testemunhas relatam as mesmas informações”, disse o Gabinete do Xerife do Condado de Cache.

A comunidade da Universidade Estadual de Utah está de luto pela morte do estudante-atleta de futebol americano Andre Seldon Jr. Nossos pensamentos e orações estão com sua família e entes queridos. foto.twitter.com/cIScmcewp5 — Futebol USU (@USUFootball) 21 de julho de 2024

Seldon foi transferido para Utah State no início deste ano, depois de passar as duas últimas temporadas na New Mexico State, onde jogou sob o comando de Nate Dreiling, técnico interino e coordenador defensivo da Utah State.

“Nosso programa de futebol está de coração partido por ter que suportar a perda de um dos nossos”, disse Dreiling em uma declaração divulgada pela escola. “Tendo tido um relacionamento anterior com Andre durante nosso tempo juntos na New Mexico State, posso dizer que ele era uma pessoa incrível e companheiro de equipe. Nossas condolências e orações vão para a família de Andre enquanto lamentamos com eles essa tremenda perda.”

Seldon foi capitão de equipe no New Mexico State e apareceu em 28 jogos com os Aggies, registrando 98 tackles e duas interceptações. Depois de estrelar na Belleville High School (Michigan), ele passou dois anos em Michigan antes de se transferir para o New Mexico State antes da temporada de 2022.

“Nossa família da Utah State University Athletics está devastada com a morte repentina de Andre Seldon Jr.”, disse a vice-presidente e diretora de atletismo da Utah State, Diana Sabau, em um comunicado. “Nós estendemos nossas mais profundas condolências e sinceras condolências à sua família, amigos, companheiros de equipe e todos que amavam Andre.”