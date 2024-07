Jogador do Colorado nega rumores sobre saída de Deion Sanders como técnico do time

“O treinador Prime não vai a lugar nenhum”, declarou Jordânia Seatono recruta cinco estrelas altamente elogiado do Colorado. Este formidável jogador de linha ofensivo rapidamente se tornou um favorito desde sua performance de destaque no jogo da primavera. O vínculo crescente de Seaton com seus companheiros de equipe da CU foi reforçado por atividades de formação de equipe nas montanhas nevadas com Treinador Prime.

A cada dia, Seaton se sente mais orgulhoso de sua decisão de escolher o Colorado, e sua confiança na permanência do treinador Prime acaba com quaisquer rumores de que ele vá embora quando seus filhos forem para a NFL.

Deion Sanders compartilha sua experiência com jovem torcedor do Colorado no hospital

Com esses rumores dissipados, Seaton agora pode se concentrar na temporada que está por vir. Ele pretende validar a fé do Coach Prime no time ao abraçar o lema “We comin'” e melhorar seu péssimo recorde de 4-8 da temporada anterior. No entanto, o verdadeiro objetivo de Seaton é “fazer história no Colorado”.

O destaque da IMG Academy de 6’5″, 285 libras acredita que o Colorado oferece as melhores oportunidades para realizar seus sonhos. A conexão de Seaton se estende além Deion Sanders para toda a família Sanders. “Eu realmente gosto da família Sanders; eles estão tentando despejar todo o conhecimento que têm em mim e em todos ao meu redor”, Seaton compartilhou em uma entrevista. Esse vínculo é evidente em suas interações com Shedeur Sanders e os outros Sanders na CU.

A confiança de Seaton aumenta as esperanças do Colorado por uma temporada histórica

Seaton provou que ele e sua linha ofensiva superarão o time da temporada passada na proteção Shedeur Sanders. Antes do grande jogo da primavera, Seaton desfrutou de uma viagem luxuosa a Miami com Shedeur Sanders e Deion Sanders Jr. A viagem, no entanto, foi mais uma fuga lúdica do que uma escapada séria. De acordo com o repórter Jake Schwanitz do DNVR Buffs, o trio passou a maior parte do tempo se entregando ao seu passatempo favorito: jogar GTA.

“Na verdade, não é uma viagem, mas GTA. Jogamos GTA o dia todo. Fazemos isso literalmente todos os dias. Quanto a viagens, Miami”, Seaton confessou, contando orgulhosamente sua escapada. Apesar da diversão, Seaton e Shedeur compartilham um objetivo comum: fazer desta temporada uma temporada vencedora para os Buffs.

A dedicação de Seaton e o forte relacionamento com a família Sanders destacam seu comprometimento em transformar o programa de futebol americano do Colorado. Sua crença no Coach Prime e seu desejo de fazer história na CU prepararam o cenário para uma temporada emocionante.