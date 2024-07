Jogador ligado ao escândalo de beisebol da SEC cumprirá 8 meses de prisão

Bert Neff, um empresário de Indiana que as autoridades federais descreveram como um jogador profissional, foi condenado a oito meses de prisão e três anos de liberdade supervisionada na segunda-feira por seu papel em um escândalo de apostas envolvendo um jogo de beisebol da SEC em 2023, de acordo com um porta-voz do Gabinete do Procurador dos Estados Unidos no Distrito Norte do Alabama.

Neff se declarou culpado de acusações de obstrução da justiça em março, depois que autoridades federais o acusaram de destruir provas, adulterar testemunhas e fornecer declarações falsas ao FBI durante uma investigação sobre apostas suspeitas em um jogo de beisebol Alabama-LSU em 28 de abril de 2023.

A investigação acabou levando à demissão do então técnico de beisebol do Crimson Tide, Brad Bohannon. Várias fontes disseram à ESPN que Neff, após se comunicar com Bohannon sobre uma mudança de escalação, tentou apostar na LSU para vencer o jogo em questão. Bohannon, que não foi nomeado nos documentos judiciais, foi demitido pelo Alabama no início de maio de 2023.

Autoridades federais acusaram Neff em documentos judiciais de compartilhar informações de um associado identificado como “Indivíduo-1” sobre uma lesão no arremessador inicial planejado. Neff, de acordo com os documentos judiciais, compartilhou uma captura de tela das mensagens com vários associados. Quatro jogadores conectados a Neff também apostaram no jogo, de acordo com os documentos.

O Alabama dispensou seu arremessador titular antes do jogo, que o LSU venceu por 8 a 6.

“Bert Eugene Neff é um jogador profissional”, escreveu Edward Canter, procurador-assistente dos EUA, no memorando de sentença para o caso. “Diante de uma investigação do grande júri federal, ele trabalhou para enganar o sistema. O réu destruiu evidências, adulterou testemunhas e forneceu declarações falsas ao Federal Bureau of Investigation. Ele não fez isso nenhuma vez. Ele fez isso em dezenas de ocasiões e fez isso durante a maior parte de um ano.”

Um advogado listado para Neff não respondeu a um pedido de comentário da ESPN.