Jogadores da LSU e da Ole Miss entre os que reagiram ao lançamento do College Football 25

Depois de uma espera de uma década por um novo videogame de futebol americano universitário, o College Football 25 fez sua estreia em acesso antecipado na tarde de segunda-feira. Assim que o relógio marcou 16h00 horário do leste dos EUA, fãs, atletas, treinadores e administradores atléticos correram para seus consoles para fazer suas primeiras repetições no campo virtual.

Escolhas dos editores

1 Relacionado

Seja liderando um time favorito para um campeonato nacional ou um confronto direto muito aguardado com um amigo, a excitação para testar os recursos do jogo era palpável. Um grupo, no entanto, teve uma perspectiva única quando chegou a hora da grande revelação do jogo.

Jogadores de futebol americano universitário.

Da vida real, claro. Enquanto a maioria dos fãs estava simplesmente animada para usar seus times favoritos no jogo, os atuais jogadores de futebol americano universitário tiveram a chance de ver e usar sua própria imagem.

De pontuações de rivalidade acertadas a perguntas sobre representações digitais, aqui estão algumas das melhores reações ao lançamento do College Football 25 dos jogadores que compõem o jogo:

Reconstruindo seu próprio time?

Será transmitido #EACB25 no meu twitch https://t.co/mhPQsLkwcS às 13h, horário do leste, hoje! Vou começar uma nova dinastia e jogar apenas alguns jogos e fazer recrutamento também🚩🚩 — Dominick Mazotti (@DominickMazotti) 16 de julho de 2024

O tight end do Massachusetts Minutemen Dominick Mazotti não precisou de muita ajuda para determinar com qual time ele jogaria primeiro no modo dinastia. Além de ser uma seleção de menção honrosa do Mountain West de 2022, Mazotti também faz um show de streamer de videogame no Twitch. Ele vem reconstruindo seu time da vida real desde que o jogo foi lançado — e seus Minutemen virtuais estão atualmente com 6-5 no ano.

Sucesso virtual

Os sonhos realmente se realizam, cara🥹😂 https://t.co/AkYg0Ne2iP — Jordan Clark (@Jclark21_) 14 de julho de 2024

Parte da revelação do College Football 25 foi uma série de confrontos de exibição entre várias personalidades notáveis ​​nos dias que antecederam o lançamento do jogo. O safety de Notre Dame, Jordan Clark, surgiu de forma importante para o esquadrão Fighting Irish de Shane Gillis em seu confronto com o colega comediante Dan Soder.

O Clark virtual pegou um passe do quarterback do Penn State controlado por Soder, Drew Allar, pouco antes do intervalo, levando-o para o berço para marcar um empate. O Clark da vida real foi às redes sociais para postar sobre ter visto a grande jogada.

Lutas virtuais

Meu Deus https://t.co/4Fjgrk04c4 — Warren Burrell (@_WB04) 15 de julho de 2024

Nem tudo foram momentos fortes para os defensores virtuais. O YouTuber AntoDaBoss foi um dos criadores de conteúdo que tiveram acesso antecipado ao jogo, e ele criou um grande destaque em seu confronto ‘Road to Glory’ entre o Louisville Cardinals e o Georgia Tech Yellow Jackets.

Com o jogo empatado no primeiro quarto, o jogador criado pelo usuário do YouTuber foi para a endzone em busca do placar de abertura. Ele finalmente encontrou o paydirt após limpar o cornerback do Yellow Jacket Warren Burrell com um obstáculo — e o Burrell da vida real notou a jogada nas redes sociais.

Se vingando

O wide receiver Brandon Inniss, do Ohio State, usou as redes sociais para postar sobre sua vitória dominante sobre o rival Michigan no College Football 25. Brandon Inniss/X

Não é segredo que o Ohio State Buckeyes e o Michigan Wolverines não gostam muito um do outro. Nos últimos anos, porém, Michigan dominou ‘The Game’, tendo conquistado cada um dos últimos três confrontos — a primeira sequência de três vitórias consecutivas dos Wolverines na rivalidade desde os anos 1990.

O recebedor do segundo ano do Buckeye, Brandon Inniss, tomou as rédeas da situação e trouxe os direitos de se gabar de volta para Columbus, aumentando a pontuação no confronto virtual a caminho de uma vitória de 91-16. Inniss (a versão do jogo) deu um show, acumulando 24 recepções para 528 jardas e 10 touchdowns.

Perguntas estatísticas

É seguro dizer que o pivô do Penn State Nittany Lions, Nick Dawkins, tem algumas queixas sobre sua classificação geral de 77 no jogo.

Dawkins usou seu story no Instagram para desafiar “todos os desenvolvedores da EA Sports” para uma série de competições físicas — incluindo “uma corrida, um supino, um power clean, um levantamento terra, tudo”.

“O desafio está aí”, declarou Hawkins.

Auto-implantação

#LSU LB Harold Perkins Jr. planeja jogar em várias posições no College Football 25 foto.twitter.com/EtrtBR4D4l — Brad Crawford (@BCrawford247) 15 de julho de 2024

Um dos vários talentos do futebol universitário a obter altas classificações em jogo, a classificação geral de 92 do zagueiro Harold Perkins do LSU Tigers o torna um dos quarenta melhores jogadores do esporte.

Um jogador versátil, Perkins desempenhou vários papéis diferentes na vida real para os Tigers. Essa não é uma tendência que ele planeja mudar quando começar a se usar no jogo. “Vou misturar tudo”, disse Perkins. “Vou estar em todo lugar.”

Desagrado

Não tem jeito🤣 https://t.co/IITbcrXssm — Jaxson Dart (@JaxsonDart) 15 de julho de 2024

Embora o College Football 25 agora possa compensar os jogadores por usarem sua semelhança no jogo, tais representações nem sempre serão réplicas exatas. O quarterback do Ole Miss, Jaxson Dart, descobriu isso da maneira mais difícil quando teve seu primeiro vislumbre de como seria seu rosto virtual no jogo.