Jogadores da NBA Ivica Zubac e Dario Saric entram em briga em boate na Grécia

Reproduzir conteúdo de vídeo



TMZSports. com

Jogadores da NBA Ivica Zubac dar Dario Saric estiveram envolvidos em uma intensa altercação física em uma boate perto de Atenas, Grécia, na manhã de segunda-feira… poucas horas depois de os dois competirem pela Croácia em um jogo do Torneio de Qualificação Olímpica.

TMZ Esportes obteve um vídeo gravado dentro do popular Bolivar Beach Bar por volta das 5h30… que começa com o chefão do LA Clippers já envolvido em uma briga com alguém enquanto vários homens – que parecem ser seguranças do clube – correm e agarram ele por trás.

À medida que o caos se desenrola, Saric – que acabou de concordar com um contrato de dois anos com o Denver Nuggets – surge no meio da multidão para tentar ajudar Zubac… mas parece ser empurrado por outro funcionário.

A certa altura da briga, um homem estrangula Saric e o leva ao chão… onde ele ficou deitado por vários momentos. Enquanto isso, um homem é mostrado gritando com Zubac e dizendo-lhe para se acalmar – o que funcionou, pois ele deu um passo para trás com as mãos para cima.

Eventualmente, Saric se levanta e tropeça em direção a Zubac… e o grupo de homens empurra os aros para a saída.

Testemunhas no local dizem que não está claro o que desencadeou tudo… já que tudo estourou rapidamente. Disseram-nos que não parecia que a polícia estivesse presente.

No início do dia, Zubac e Saric se prepararam para o confronto da Croácia contra Giannis Antetokounmpo e Grécia nas finais do OQT… com ambos tendo partidas sólidas.

Zubac fez 19 pontos e 13 rebotes na disputa… e Saric somou 14.

A Croácia acabou perdendo o jogo por 80-69… com Giannis and Co. perfurando suas passagens para Paris.