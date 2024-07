Jogo das Estrelas da MLB de 2024: como assistir, programação, escalações e muito mais

O Midsummer Classic está indo para Arlington! Pela primeira vez desde 1934, o All-Star Game será sediado pelos atuais campeões da World Series.

As festividades de 2024 começarão em 12 de julho e culminarão na 94ª edição do All-Star Game no Globe Life Field em 16 de julho, com a Liga Americana tentando se recuperar da derrota por apenas uma corrida para a Liga Nacional na disputa do ano passado.

Após a primeira fase da votação do All-Star, soubemos que os maiores votantes em cada liga — Aaron Judge e Bryce Harper — ganharam automaticamente a vaga de titular em suas posições, outfield e primeira base, respectivamente. A votação da Fase 2, onde os fãs podem votar nos dois melhores jogadores em cada posição restante por liga para determinar os titulares do jogo, termina ao meio-dia ET na quarta-feira. Os titulares serão revelados mais tarde naquele dia às 19h ET na ESPN.

Teremos tudo o que você precisa saber sobre as festividades da semana do All-Star — desde programações e escalações até análises do Home Run Derby e do All-Star Game.

Vote nos titulares do All-Star: Votação All-Star 2024

Últimas notícias e análises

Jogo das Estrelas

Como funciona a votação para o MLB All-Star?

Ainda muito cedo para o MLB All-Stars de 2024: previsões de escalação da Liga Americana e da Liga Nacional

Cronograma do All-Star

(Todos os horários ET)

3 de julho: MLB All-Star Starters revelados às 19h na ESPN

7 de julho: MLB All-Star Selection Show às 17h30 na ESPN

12 de julho: HBCU Swingman Classic às 20h na MLB Network

13 de julho: Jogo MLB All-Star Futures às 16h na MLB Network

13 de julho: Jogo de softball All-Star Celebrity às 20h45

15 de julho: MLB Home Run Derby às 20h na ESPN

16 de julho: MLB All-Star Red Carpet Show na MLB Network

16 de julho: Jogo das Estrelas da MLB às 20h na FOX