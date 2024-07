Jogo das Estrelas da MLB de 2024: Conheça o time All-Velo

Este tem sido o ano de alta velocidade na Major League Baseball. Arremessadores como o novato titular do Pittsburgh Pirates, Paul Skenes (que começará o All-Star Game na terça-feira à noite para a National League) e o fechador do Oakland Athletics, Mason Miller, estão trazendo o calor como nunca vimos antes. As armas de radar estão rotineiramente atingindo três dígitos em toda a liga. A velocidade média em bolas rápidas nesta temporada é de 93,8 mph, igualando a marca do ano passado como a mais alta na história do beisebol.

No bastão, os rebatedores estão se acostumando mais a ver arremessos a, perto ou acima de 100 mph — e estão se ajustando, embora de forma incremental. Em 2021, os rebatedores rebateram .235 em arremessos lançados a 95 mph ou mais. Isso é até .240 nesta temporada, e com mais slug. De acordo com a ESPN Stats & Information, houve 0,167 home runs por jogo em arremessos de 95 mph ou mais em 2024, acima dos 0,157 de três anos atrás.

O que nos leva ao All-Star Game de 2024. Este Midsummer Classic contará com muitos desses mestres de alta intensidade, arremessadores e rebatedores. Escolhemos cinco arremessadores e cinco jogadores de posição nas listas em Arlington, Texas, examinando o que os torna especiais.

Os arremessadores

Emmanuel Clase, Cleveland Guardians

O número que prova que ele pode trazer calor: Aula de controle deslizante tem uma média de 90,4 mph, o melhor entre os arremessadores All-Star.

Como ele está dominando em 2024: Se não fosse por Miller, Clase seria o líder em muitas das categorias de arremessadores de fogo. Na verdade, se ele tiver um ligeiro aumento em seu cortador no segundo tempo, ele pode se juntar ao fechador de Oakland como os únicos dois arremessadores com média de mais de 100 mph em sua bola rápida. Os rebatedores estão rebatendo apenas .155 com isso. E ele não dá walks para ninguém — ele distribuiu apenas cinco passes livres em 44⅓ innings este ano. A caminho de mais de 40 defesas e uma ERA abaixo de 1,00, para um time em primeiro lugar, Clase está na conversa sobre o Cy Young da Liga Americana.

A citação: “Obviamente, 99 a 100 mph é difícil quando é reto. O movimento dele é transversal e um pouco para baixo, e quando ele vem nessa velocidade e me corta como canhoto, eu diria, sim, é bem difícil de acertar. É difícil de pegar também, do jeito que a ação do braço dele é. Depois de vê-lo um monte, eu penso, ‘Hoje à noite eu vou chegar nele’ e então é, ‘Não, talvez na próxima vez.'” — O defensor externo do Detroit Tigers, Riley Greene

Garrett Crochet, Chicago White Sox

O número que prova que ele pode trazer calor: Sua bola rápida de quatro costuras tem uma média de 156 km/h, sendo a melhor entre os titulares do All-Star Game da Liga Americana e a segunda no jogo, atrás de Skenes.

Como ele está dominando em 2024: Antes da temporada, Crochet pediu para entrar na rotação inicial de Chicago e as coisas não poderiam ter ido melhor. Ele fez todas as partidas, e mesmo com uma carga de trabalho reduzida ultimamente para economizar em seu braço — ele lançou apenas duas entradas por design na sexta-feira — ele lidera as ligas principais com 150 strikeouts. Muitos vieram com aquele malvado four-seamer. Os rebatedores estão rebatendo apenas .189 com isso, enquanto rebatem uns míseros .276.

A citação: “Ele é diferente de qualquer outro arremessador que já vi, em termos de como ele se move. Não sei muito sobre seu repertório, mas sei como seu corpo se move e é nisso que presto atenção. Sou um destro de fogo cruzado. Ele é um canhoto de fogo cruzado, mas tem cerca de 2,13 metros de extensão e também arremessa de 99 a 100 mph. É difícil para rebatedores. É divertido vê-lo se mover.” — Skenes

Mason Miller, Atletismo de Oakland

O número que prova que ele pode trazer calor: Miller está a caminho de se tornar um dos poucos arremessadores a ter uma média de 100 mph ou mais em sua bola rápida ao longo de uma temporada. Ele já lançou 299 desses arremessos neste ano.

Como ele está dominando em 2024: Escolha seu veneno. Os rebatedores estão rebatendo .153 da bola rápida de 100 mph de Miller e apenas .140 de seu slider de 87 mph. Ambos são arremessos devastadores, que o ajudaram a atingir uma taxa de strikeout surpreendente de 46,6%, com média de pouco menos de dois K’s para cada inning arremessado. Isso o torna um candidato comercial atraente em um time que não vai a lugar nenhum este ano. Mas o preço deve ser enorme.

A citação: “Às vezes você tem uma oportunidade em uma bola de falta ou andando ao redor do monte por um momento. Depende do estádio também. Engraçado o suficiente, as que eu acho que lancei forte acabam sendo um pouco baixas. É estranho. Eu nem sempre consigo dizer.” — Miller, sobre se ele olha para o radar enquanto arremessa

Paul Skenes, Piratas de Pittsburgh

O número que prova que ele pode trazer calor: Sua bola rápida de quatro costuras atinge os rebatedores com mais força do que qualquer outro titular do All-Star, com média de 99,2 mph.

Como ele está dominando em 2024: Hum, como não tem ele dominou desde que foi convocado no início de maio? Foi uma performance reveladora após a outra, incluindo sua última partida antes do intervalo do All-Star: uma partida de sete entradas, 11 strikeouts e sem rebatidas na estrada contra o primeiro colocado Brewers. Foi a segunda vez que ele foi retirado no meio de uma tentativa sem rebatidas na estrada, incluindo sua primeira disputa fora de Pittsburgh em 17 de maio. Ele está 6-0 com 89 strikeouts em 66⅓ innings e uma ERA de 1,90 em 11 partidas na carreira. Já disse o suficiente.

A citação: “Ele é realmente avançado para sua idade. Ele sabe como usar suas coisas excelentes. Ele sabe como arremessar, especialmente sendo tão jovem. Não estou menosprezando 100 mph, mas você vê 100 muito. Ele não está lá em cima arrasando 100. É diferente disso. Ele está arremessando.” — O defensor externo do Milwaukee Brewers, Christian Yelich

Tarik Skubal, Tigres de Detroit

O número que prova que ele pode trazer calor: Skubal é o único titular do All-Star a ficar entre os 3 primeiros em fastball (96,8) e velocidade do controle deslizante (88,7).

Como ele está dominando em 2024: Skubal faz cinco arremessos diferentes — quatro deles têm uma média de rebatidas contra abaixo de .200. Enquanto isso, os rebatedores estão rebatendo .217 em seu “pior” arremesso, seu changeup — embora esse tenha uma taxa de strikeout de 46%. Isso se somou à dominação completa de Skubal em sua temporada de destaque, embora ele tenha mostrado alguns sinais disso no ano passado também. Agora ele está fazendo isso a cada cinco dias. Ele joga tudo com força e os strikeouts seguiram. Ele provavelmente estabelecerá uma marca na carreira nessa categoria antes que o calendário vire para setembro.

A citação: “Está chegando quente. Skubal é desagradável. Eu o enfrentei muito subindo nas ligas menores. O problema com ele é que todas as coisas fora da velocidade que saem da bola rápida ficaram cada vez melhores. Eu bati algumas bolas dele este ano, mas eu estava 0-para-3. Ele e o cemitério de Detroit me pegaram. Ele pode ser o melhor arremessador canhoto do jogo agora.” — Terceira base do Philadelphia Phillies, Alec Bohm

Os rebatedores

Dê uma bola rápida para os rebatedores dos Yankees, Aaron Judge e Juan Soto. Nós desafiamos você. Luke Hales/Getty Images

Aaron Judge, New York Yankees

O número que prova que ele pode vencer o calor: Judge está empatado com seu companheiro de equipe Juan Soto com 27 rebatidas nesta temporada em arremessos a 95 mph ou mais, o maior número entre os All-Stars.

Como ele está dominando em 2024: Judge é o Miller ou Skenes dos rebatedores quando se trata de velocidade. Além de sua média de rebatidas de .375 contra 95 mph ou mais, ele rebateu cinco home runs nesses arremessos, ficando atrás apenas de Soto. Ele também possui a maior velocidade média de saída entre todos os rebatedores, a 96,4 mph.

A citação: “Se você lançar uma bola rápida, ele vai rebatê-la para o campo oposto. Se você lançar um arremesso fora da velocidade, ele vai retirá-la. Eu brinco com os companheiros de equipe que somos o time que o deixou quente. Ele foi expulso [May 4] o jogo antes de nós, então eu dei uma dupla e um home run e ele foi em uma lágrima. É minha culpa.” — Escudo

Steven Kwan, Guardiões de Cleveland

O número que prova que ele pode vencer o calor: Kwan está rebatendo .370 em arremessos de 95 mph ou mais.

Como ele está dominando em 2024: Kwan entrou furtivamente neste grupo com uma habilidade incrível de passar seu bastão pela zona tão rápido quanto qualquer um no jogo agora. Com apenas 5 pés e 9 polegadas, ele acumulou um OPS+ de 159 — que geralmente é reservado para os rebatedores da liga. Mais evidências de um primeiro tempo incrível vêm por meio de sua velocidade média de saída: é de apenas 86,4 mph. Kwan simplesmente tem ótimas habilidades de bastão para bola contra o calor — e contra quase tudo o mais que os arremessadores lançam.

A citação: “Ele tem uma ótima abordagem. Quando você o enfrenta, provavelmente não vai conseguir um swing-and-miss, mesmo contra o velocity. Você só espera fazer um arremesso e ele rebate em alguém. Suas habilidades de rebatida para bola são ótimas e ele tem ótima coordenação motora.” — Arremessador titular do Kansas City Royals, Seth Lugo

Shohei Ohtani, Los Angeles Dodgers

O número que prova que ele pode vencer o calor: Ohtani tem cinco home runs em arremessos de 95 mph ou mais, empatando em segundo lugar no primeiro tempo.

Como ele está dominando em 2024: Ohtani não tem tantos hits de alta velocidade quanto alguns outros All-Stars, mas quando ele faz contato com esses arremessos, eles vão longe. Rápido para dentro, rápido para fora vem à mente quando assisto Ohtani rebatendo lança-chamas. Por exemplo, sua velocidade máxima de saída este ano é de 119,2 mph, a mais forte de sua carreira. Ele também é dono do home run mais longo do ano, uma explosão de 476 pés e possui uma taxa de 64% de hard hit em bolas rápidas de quatro costuras. Não fica muito melhor do que isso.

A citação: “Eu ainda acho que o mais impressionante é que ele está fazendo isso enquanto recupera Tommy John. Eu realmente não tenho palavras para descrever o que ele está fazendo. Recuperando uma lesão enquanto ainda é o melhor rebatedor do jogo. Eu realmente não consigo descrever.” — Companheiro de equipe dos Dodgers, Freddie Freeman

Jurickson Profar, San Diego Padres

O número que prova que ele pode vencer o calor: Profar ocupa o quinto lugar entre os All-Stars em OPS em arremessos de 95 mph ou mais.

Como ele está dominando em 2024: O All-Star surpresa está alcançando o calor com os melhores deles, acertando quatro home runs com essas bolas rápidas de mais de 95 mph. Isso combina com Judge, Ohtani e Soto. Uma boa companhia para o veterano de 11 anos. Profar sempre acertou bem as bolas de quatro costuras, mas nunca assim, rebatendo mais de .500 com essas bolas pela primeira vez em sua carreira.

A citação: “Ele era um prospecto muito procurado. É legal vê-lo atingir seu potencial máximo este ano. Melhor abordagem, mais seletivo este ano pelo que vi. Você tem que encontrar os buracos em seu slug com sua velocidade. Isso não tem sido fácil este ano.” — Arremessador titular do Dodgers, Tyler Glasnow

Juan Soto, New York Yankees

O número que prova que ele pode vencer o calor: Soto tem sete home runs em arremessos a 95 mph ou mais, o maior número no jogo.

Como ele está dominando em 2024: Soto está apresentando números de videogame fora do calor, rebatendo incríveis .776 em bolas rápidas de quatro costuras, o que é realmente menor do que seu slug esperado de .913. O home run mais distante de Soto está em 30º lugar entre todos os rebatedores desta temporada, mas distância não é seu jogo — contato e produção fora das bolas rápidas são. Seu OPS de 1.235 contra arremessos a 95 mph ou mais é o melhor entre os All-Stars.

A citação: “Nunca há uma rebatida que seja fácil ou difícil. Ele não vai conseguir sair sozinho. O arremessador tem para tirá-lo. Ele tem poder em todos os campos contra alta velocidade. Ele pode ficar em uma rebatida com os melhores deles. E ele faz isso todos os dias. Isso é impressionante.” — Companheiro de equipe dos Yankees, Clay Holmes