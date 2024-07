Jogo das Estrelas da WNBA em Phoenix atrai número recorde de espectadores

O WNBA All-Star Game em Phoenix atraiu um número recorde de espectadores no sábado, quebrando o antigo recorde estabelecido há 21 anos.

No total, 3,44 milhões de pessoas assistiram ao jogo na ABC, superando o recorde anterior de 1,44 milhão de espectadores em 2003. O jogo contou com uma série de membros atuais e futuros do Hall da Fama, incluindo Dawn Staley, Sheryl Swoopes, Cynthia Cooper, Lisa Leslie e Sue Bird.

O jogo do ano passado, também disputado no horário nobre e televisionado pela ABC, atraiu um público de 850.000 pessoas.

O interesse pela WNBA e a participação nos jogos aumentaram muito neste ano, com a adição de uma importante turma de novatas, incluindo Caitlin Clark, do Indiana Fever, e Angel Reese, do Chicago Sky, sendo um dos motivos.

Escolhas dos editores 2 Relacionados

“A audiência extraordinária deste fim de semana ressalta o crescimento exponencial dos esportes femininos e a ESPN tem orgulho de apresentar esta liga incrível e seus atletas excepcionais em um palco tão grandioso”, disse Julie Sobieski, vice-presidente sênior de programação e aquisições da liga da ESPN, segundo o The Athletic.

O Sports Media Watch relatou que o All-Star Game foi o evento mais assistido da WNBA desde a semana de abertura da liga em junho de 1997. A audiência do primeiro jogo na história da liga atingiu 5,04 milhões, com 3,59 milhões de pessoas assistindo no dia seguinte.

O Athletic disse que o All-Star Game foi o 17º jogo da WNBA este ano, com audiência de mais de 1 milhão, com Clark aparecendo em 15 desses jogos.

Um jogo da WNBA não atraiu mais de 1 milhão de espectadores nos últimos 16 anos.