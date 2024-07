Jogos Olímpicos: Alexis Ohanian defende Alaysha Johnson após emocionante qualificação olímpica

Aatleta americano com barreiras Alaysha Johnson27, garantiu uma vaga cobiçada para as Olimpíadas de Paris após terminar em segundo nos 100 metros com barreiras no Provas Olímpicas dos EUA. Com um recorde pessoal de 12,31 segundos, ela, ao lado Masai Russellque marcou 12,25, se classificou para o evento. Johnson não conseguiu conter suas emoções depois de chegar a Paris, embora sua resposta emocional tenha atraído críticas de comentaristas conservadores Michael Knowles. No entanto, o gigante da tecnologia e entusiasta das pistas Alexis Ohanian intensificado para apoiar Johnsonpedindo aos fãs que ignorem os comentários negativos de Knowles.

Em uma entrevista sincera após a corrida, Johnson expressou sua gratidão e desafio. “Foi tudo Deus. Todo mundo sempre disse que eu não era bom o suficiente, disse que eu não merecia isso. Então, eu fiz isso do meu jeito, do jeito do meu time, e do jeito que era para ser,” ela disse.

Dedicando sua vitória às comunidades marginalizadas, ela acrescentou: “Isto é para os bebês do gueto, as pessoas que são pobres e vêm do nada, isto é para todos que se parecem comigo e que já foram duvidados. E eu fiz isso com um designer negro no meu peito. É isso que eu defendo e estou abrindo caminho para todos na minha posição.”

A declaração de Johnson provocou uma reação negativa de Michael Knowlesque rejeitou seus esforços para abrir caminho para outros. Em um vídeo do YouTube, ele afirmou: “As únicas pessoas na corrida olímpica que podem achar que não vão conseguir são as pessoas que não se parecem com ela.” Seus comentários foram ecoados nas mídias sociais, alimentando ainda mais a controvérsia.

Ohanian se reúne em apoio a Alaysha

Em meio ao alvoroço, Alexis Ohanianconhecido por seu apoio a atletas mulheres, defendeu Johnson. Respondendo às críticas, Ohanian tuitou: “Não dê a esse palhaço a atenção que ele tanto deseja.” Seu apoio era parte de sua defesa mais ampla das mulheres nos esportes. Ohanian anunciou planos de investir em atletismo por meio de seu empreendimento 776, visando criar melhores oportunidades para atletas mulheres.

O compromisso de Ohanian se estende além de Johnson. Ele também torceu por Sydney McLaughlin-Levrone depois que ela quebrou seu próprio recorde mundial pela quinta vez, garantindo sua vaga em Paris. Compartilhando sua excitação nas redes sociais, Ohanian postou uma foto do placar com a legenda, “Uau WR @GoSydGo”.

Por meio de suas ações, Ohanian continua a defender a ascensão de atletas mulheres, inspirado em parte por seu desejo de ver suas filhas realizarem seus sonhos em um ambiente justo e solidário.