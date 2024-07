Jogos Olímpicos: Michael Johnson critica a seleção do porta-bandeira da equipe dos EUA nas Olimpíadas de Paris

vocêS lenda olímpica Michael Johnson expressou sua decepção com a seleção de porta-bandeiras na Cerimônia de Abertura das Olimpíadas em Paris na sexta-feira, sentindo que atletas mais “tradicionais” deveriam ter sido escolhidos. Ele acreditava que a decisão parecia ser mais sobre popularidade do que homenagear atletas de esportes olímpicos tradicionais.

Johnson mencionou especificamente sua esperança de que a sete vezes medalhista olímpica Simone Biles fosse escolhida como porta-bandeira, afirmando: “Eu esperava uma Simone Biles ou uma atleta olímpica de um esporte olímpico tradicional. Acho que eles foram pela popularidade.”

Assista à reação de LeBron James ao descobrir que será o porta-bandeira do time dos EUA

Os porta-bandeiras escolhidos foram o fenômeno do tênis Coco Gauff e o astro do basquete LeBron James, que enfrentaram a chuva e o vento durante o desfile de atletas descendo o rio Sena. A decepção de Johnson parecia resultar de sua crença de que a seleção não representava a essência tradicional das Olimpíadas.

Simone Bilesuma ginasta olímpica altamente condecorada, estava notavelmente ausente da cerimônia de abertura. Sua mãe, Nellie, explicou que Biles precisava descansar para sua próxima competição no domingo, a classificatória feminina.

Dada a natureza fisicamente exigente da cerimônia de abertura, foi aconselhável que os atletas que competiriam logo após devem conservar suas energias e abster-se de comparecer. Como resultado, os companheiros de equipe de Biles Suni Lee, Hezly Rivera, Jordan Chiles e Jade Carey também optou por não participar da cerimônia.

Johnson pede que Simone Biles seja porta-estandarte

JohnsonOs comentários de lançam luz sobre as complexidades da participação de atletas na cerimônia de abertura e as considerações que envolvem a seleção de porta-bandeiras. Embora ele tenha expressado decepção com a escolha dos porta-bandeiras, é evidente que há vários fatores em jogo quando se trata do envolvimento de atletas em tais eventos cerimoniais.

A decisão de ter Coco Gauff e LeBron James carregar a bandeira dos EUA na cerimônia de abertura pode ter sido influenciado por múltiplos fatores, incluindo suas conquistas individuais e reconhecimento global. No entanto, a perspectiva de Johnson chama a atenção para o equilíbrio entre honrar os esportes olímpicos tradicionais e reconhecer figuras populares no mundo esportivo.

No final, a seleção dos porta-estandartes na Cerimônia de Abertura das Olimpíadas reflete uma mistura de tradição, popularidade e considerações logísticas. À medida que as Olimpíadas de Paris se desenrolam, o foco, sem dúvida, mudará para as performances e conquistas incríveis de todos os atletas participantes, independentemente de seu envolvimento na cerimônia de abertura.