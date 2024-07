Jogos Olímpicos: Peyton Manning assume o centro das atenções: estreia na transmissão olímpica nos Jogos de Paris de 2024

Aepois de se aposentar da NFL em 2015, Peyton Manning fez seu nome como um locutor esportivo de sucesso. Um de seus maiores empreendimentos é sua produtora, Omaha Productions, que produz o popular “Futebol de segunda à noite” ManningCast na ESPN. Neste show, Manning se junta a seu irmão, Eli Manningpara analisar o jogo, aproveitando sua experiência como ex-estrelas do futebol.

Agora, Manning está se preparando para um novo desafio ao entrar no mundo da transmissão olímpica. Ele está pronto para fazer sua estreia nas Olimpíadas de Paris de 2024, onde fará parte da cobertura da NBC para a cerimônia de abertura. Manning será co-apresentador da cerimônia ao lado da renomada voz do “Sunday Night Football” e das Olimpíadas, Mike Tirico, e do artista de música country que virou personalidade de talk show de TV Kelly Clarkson.

Em uma entrevista à Associated Press, Manning expressou seu entusiasmo sobre esta nova oportunidade, dizendo: “Estou extremamente honrado em ter um lugar na primeira fila. Kelly e eu somos fãs dos atletas e da cerimônia de abertura dos anos anteriores. Acho que haverá muitas emoções para esses atletas. Estou ansioso para descobrir essas histórias entre agora e julho e talvez compartilhar isso com o público.“

Manning: “Estou extremamente honrado”

A jornada de Manning até este ponto tem sido nada menos que impressionante. Como 14 vezes Pro Bowler e duas vezes campeão do Super Bowl, ele já deixou uma marca indelével no mundo do futebol. Agora, ele está pronto para levar sua experiência e entusiasmo ao cenário global das Olimpíadas.

Refletindo sobre seus dias de faculdade, a decisão de Manning de cursar a Universidade do Tennessee o destacou do legado de sua família, já que tanto seu pai, Archie, quanto seu irmão mais novo, Eli, cursaram a Ole Miss. Essa mudança marcou o início do caminho único de Manning no futebol americano e além.

Enquanto Manning se prepara para embarcar neste novo capítulo em sua carreira, fica claro que sua paixão por esportes e narrativas continua a impulsioná-lo. Sua presença no Olimpíadas de Paris 2024 promete trazer uma nova perspectiva e comentários envolventes ao público global.

Em resumo, a transição de Peyton Manning de estrela da NFL para locutor esportivo talentoso abriu oportunidades interessantes para ele, incluindo um papel de destaque nas próximas Olimpíadas de Paris em 2024.