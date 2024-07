John Elway lamenta ter deixado o QB Josh Allen passar no draft da NFL de 2018

ENGLEWOOD, Colorado — John Elway diz que deixar de lado o quarterback Josh Allen no draft de 2018 da NFL foi provavelmente seu maior erro como gerente geral do Denver Broncos.

“No ano passado eu joguei [golf] com ele e eu me pergunto: ‘Quanto tempo vai levar para ele perceber que eu o ignorei e levei Bradley Chubb?’ E levou dois buracos e meio”, Elway relembrou durante uma aparição recente no podcast “Pardon my Take” do Barstool Sports.

“E eu o amava. Mas simplesmente não deu certo. Ele era meu tipo. Esse foi provavelmente meu maior erro dos meus dias de GM, não ter levado Josh.”

Elway ignorou o quarterback de braços fortes que completou 56% de seus passes durante suas duas temporadas como titular no ventoso Wyoming, a apenas 209 quilômetros da rodovia Interestadual 25 de Denver.

Em vez disso, com a quinta escolha geral naquele ano, Elway selecionou Chubb, o pass rusher do NC State que teve dificuldades para se manter saudável em Denver e acabou sendo negociado com o Miami Dolphins.

Elway tinha acabado de contratar Case Keenum, vindo de uma temporada de sucesso em Minnesota, e ainda estava ressentido com a escolha de outro quarterback alto e forte de uma escola pequena na primeira rodada, dois anos antes.

Pouco depois de comemorar o terceiro título do Super Bowl da franquia, Elway recrutou Paxton Lynch de Memphis com a 26ª escolha no draft de 2016 da NFL — o que provou ser a pior decisão de sua década no comando do elenco dos Broncos.

Lynch foi derrotado duas vezes por Trevor Siemian, da sétima rodada, e começou apenas quatro jogos antes de ser dispensado pelos Broncos em 2018.

O golpe duplo de Elway ao selecionar Lynch e ignorar Allen deu início a uma longa queda para a outrora orgulhosa franquia, que não conseguiu chegar aos playoffs desde seu triunfo no Super Bowl após a temporada de 2015.

Os Broncos lançaram 13 quarterbacks titulares diferentes desde a aposentadoria de Peyton Manning, e esse número aumentará novamente nesta temporada, a menos que o novato Jarrett Stidham derrote o novato Bo Nix e o projeto de recuperação Zach Wilson em uma batalha de quarterbacks a três.

Nenhum deles se separou até agora.

Elway, que encerrou sua carreira de jogador no Hall da Fama com títulos consecutivos do Super Bowl no final dos anos 1990, voltou à franquia em 2011 como diretor de pessoal de jogadores. Um ano depois, ele foi nomeado vice-presidente executivo de operações de futebol e substituiu Tim Tebow por Manning, que levou Denver a dois Super Bowls em suas quatro temporadas com os Broncos.

Elway teve um desempenho de 64-26 em suas primeiras cinco temporadas no comando, mas caiu para 32-48 em seus últimos cinco anos antes de se afastar após a temporada de 2020.