John Harbaugh abre acampamento dos Ravens com defesa de Lamar Jackson

OWINGS MILLS, Maryland — O técnico do Baltimore Ravens, John Harbaugh, encerrou o primeiro treino do seu time no campo de treinamento no domingo com uma defesa apaixonada do quarterback Lamar Jackson.

Questionado sobre as críticas dirigidas ao atual Jogador Mais Valioso da NFL por não chegar ao Super Bowl, Harbaugh deu uma resposta emocionante de dois minutos e 43 segundos.

“Há muitas coisas boas ditas sobre Lamar, mas há muitas coisas ditas que fazem você coçar a cabeça e se perguntar: ‘O que essa pessoa está pensando?'”, disse Harbaugh no domingo. “Mas levamos para o lado pessoal.”

Escolhas dos editores 2 Relacionados

Em fevereiro, aos 27 anos, Jackson se tornou o mais jovem MVP da NFL duas vezes desde a fusão da AFL. Desde 2018, ele tem o segundo melhor recorde de temporada regular da liga, com 58-19 (.753), levando Baltimore aos melhores recordes da NFL em 2019 (14-2) e 2023 (13-4).

Mas Jackson tem lutado na pós-temporada, perdendo quatro de seus seis jogos de playoff. Na derrota por 17-10 para o Kansas City Chiefs na AFC Championship Game da temporada passada, Jackson completou 54% de seus passes (20 de 37) e cometeu dois turnovers.

“Toda a sua vida, Lamar Jackson foi um cara que respondeu a essas mesmas perguntas”, disse Harbaugh. “Estou falando de quando ele era criança. Ensino fundamental, ensino médio, faculdade, o recrutamento. O sucesso que ele teve no [NFL]de novo, isso ainda acontece.

“OK, agora ele ainda está crescendo. Ele tem uma mentalidade de crescimento. Ele vai ficar cada vez melhor, sem dúvida. Mas o que ele tem que fazer para provar a si mesmo para algumas pessoas? Certo?”

Desde que foi selecionado com a última escolha na primeira rodada do draft da NFL de 2018, Jackson se tornou o melhor quarterback de dupla ameaça na história da NFL. Ele correu por mais jardas do que qualquer quarterback em suas primeiras seis temporadas (5.258) e lançou 125 passes para touchdown em 77 partidas.

Mas Harbaugh tem expectativas ainda maiores para Jackson. Na semana passada, Harbaugh disse a Jackson que seu sonho para ele é se tornar o melhor quarterback de todos os tempos.

No domingo, Harbaugh reiterou isso aos repórteres.

“A visão que temos juntos é que Lamar Jackson se tornará e será conhecido e reconhecido como o maior quarterback a jogar na história da National Football League”, disse Harbaugh. “Isso vai acontecer por Lamar, sua ética de trabalho e seu talento brilhante, por todos nós nos dedicando a esse esforço juntos como uma equipe e pela graça de Deus e pela boa vontade de Deus.”

Jackson não estava presente para ouvir as palavras brilhantes de Harbaugh sobre ele. Antes do treino de domingo, ele foi mandado para casa pelos médicos do time com uma doença.

“Ele simplesmente começou a ficar doente [Saturday] meio dia nas reuniões [and] “não ficou nada bom”, disse Harbaugh. “Então, ele tentou entrar hoje e descansar e depois tomar líquidos e coisas assim. Simplesmente não foi bom.”

Com Jackson não participando, os Ravens recorreram ao experiente Josh Johnson, de 38 anos, para comandar o ataque do time principal.

No sábado, o tight end dos Ravens, Mark Andrews, chamou Jackson de “o jogador mais especial do mundo”.

Questionado sobre como as críticas afetam Jackson, Andrews disse: “Ele cresceu e teve que lidar com coisas assim a vida toda. E o que se destaca nele é que ele tem uma fé e crença incríveis em Deus, em si mesmo e em seus companheiros de equipe. E quando você acredita em outra coisa, é fácil superar as coisas; é fácil ajudar outras pessoas a carregar esse peso. Ele faz um ótimo trabalho sendo ele mesmo e não deixando o barulho externo afetá-lo.”