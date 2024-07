Johnny Depp se apresenta com Andrea Bocelli em homenagem de guitarra a Jeff Beck

Aqui está Johnny Deep dar Andrea Bocelli se apresentando juntos na Itália… e a dupla está homenageando o falecido Jeff Beck no processo.

O TMZ obteve o vídeo do show de Andrea na noite de quarta-feira na Itália… e o lendário cantor estava fazendo seu trabalho no palco ao lado de Johnny, que toca guitarra – o que na verdade tem algum significado.

O trio gravou sua jam session naquela época, e então Johnny e Andrea tocaram a mesma música no show esta noite.

Na verdade, fomos informados de que eles conseguiram incorporar a gravação de Jeff tocando anos atrás na apresentação desta noite… então é quase como se os três estivessem tocando juntos novamente no palco.

Lembrar… Jeff morreu em 2023 depois de contrair meningite bacteriana, e Johnny desempenhou um papel concerto de homenagem para seu bom amigo no mesmo ano. Johnny e Beck até fizeram turnê juntos em 2022, durante o Âmbar Ouvida julgamento.

Johnny está entre a lista repleta de estrelas de artistas convidados de Andrea para uma série de três shows no Teatro del Silenzio em Lajatico, Itália… a cidade natal de Bocelli na região da Toscana.

Ed Sheeran dar Will Smith também se apresentou na quarta à noite ao lado de Andrea… e vimos Will e Johnny pendurado em um iate um dia antes do grande show. Coisas legais!!!