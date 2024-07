Johnson e Jeffries anunciam oficialmente força-tarefa bipartidária sobre tentativa de assassinato de Trump

CNN

O presidente da Câmara, Mike Johnson, e o líder da minoria Hakeem Jeffries anunciaram oficialmente na terça-feira uma força-tarefa bipartidária na Câmara para investigar a tentativa de assassinato do ex-presidente Donald Trump.

“As falhas de segurança que permitiram uma tentativa de assassinato contra a vida de Donald Trump são chocantes. Em resposta às demandas bipartidárias por respostas, estamos anunciando uma Força-Tarefa da Câmara composta por sete republicanos e seis democratas para investigar minuciosamente o assunto”, disseram os dois líderes em uma declaração.

A força-tarefa, que Johnson disse à Fox News na semana passada que seria divulgada, terá poder de intimação, disse a declaração. Seus objetivos serão entender as falhas de segurança que levaram ao tiroteio, buscar responsabilização e evitar que tal tentativa aconteça novamente.

A Câmara votará uma resolução no final desta semana para estabelecer a força-tarefa e seus membros, e ela será composta por sete republicanos e seis democratas, disse o comunicado.

O Congresso agiu rapidamente para investigar as falhas de segurança que levaram ao tiroteio em 13 de julho. Na segunda-feira, a diretora do Serviço Secreto dos EUA, Kimberly Cheatle, foi longamente interrogada pelo Comitê de Supervisão da Câmara, e ela enfrentou vários pedidos de legisladores do Congresso, incluindo Johnson, para renunciar.

Esta história é de última hora e será atualizada.