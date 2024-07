Jon Jones do UFC é acusado de incidente com teste de drogas

O campeão peso-pesado do UFC Jon Jones foi acusado de dois delitos decorrentes de um incidente com um agente de testes de drogas em 30 de março. Registros públicos no site dos tribunais do Novo México mostram que Jones foi acusado de agressão e interferência nas comunicações.

Se condenado, Jones poderá pegar menos de um ano de prisão e ser multado em até US$ 500 pela acusação de agressão — uma contravenção menor — e US$ 1.000 pela segunda acusação.

Um relatório policial obtido pela ABQ Raw disse que um agente dos parceiros antidoping do UFC na Drug Free Sport foi à casa de Jones em Albuquerque em uma tentativa de coletar uma amostra aleatória. O relatório disse que Jones “parecia agitado” quando não conseguiu fornecer uma amostra de urina e, em vez disso, foi oferecida a oportunidade de enviar uma amostra de sangue.

O relatório disse que ele supostamente pegou o celular do agente de testes, questionou por que os agentes chegam tão cedo e disse “Você sabe o que acontece com as pessoas que vêm à minha casa? Elas acabam mortas.” Em uma postagem no Instagram, que já foi excluída, Jones disse que foi “pego de surpresa pelo pouco profissionalismo” do agente de testes e admitiu ter usado palavrões. Mas ele negou ter ameaçado o agente com violência e denunciou as acusações como “infundadas”.

Uma audiência virtual de fiança foi marcada para 17 de julho às 9h15 MT no Tribunal Metropolitano de Albuquerque, quando Jones apresentará uma declaração de culpa.

Jones está se preparando para retornar ao Octógono para defender seu título peso-pesado do UFC. Embora uma data não tenha sido anunciada formalmente, ele insistiu que defenderá contra o ex-campeão Stipe Miocic em Nova York, no Madison Square Garden, em novembro.