Jon Jones é acusado de 2 delitos em caso envolvendo agente de teste de drogas

O campeão peso-pesado do UFC Jon Jones foi acusado de duas contravenções envolvendo um agente de testes de drogas que registrou um boletim de ocorrência sobre seu suposto comportamento após ir à casa de Jones para coletar uma amostra em 30 de março.

Jones foi acusado de agressão — uma contravenção menor — e interferência em comunicações, uma contravenção, com sua audiência virtual de fiança marcada para 17 de julho às 9h15 MT no Novo México. Representantes do Tribunal do Condado de Bernalillo confirmaram as informações em um e-mail enviado ao MMA Fighting na segunda-feira.

Se condenado por ambas as acusações, Jones poderá pegar pena de prisão inferior a um ano no total e multa de até US$ 500 pela contravenção menor e de até US$ 1.000 pela contravenção.

Toda a provação envolve agentes de teste de drogas dos parceiros antidoping do UFC na Drug Free Sport, que foram enviados à casa de Jones para coletar uma amostra aleatória. Após chegar, um agente identificado como Crystal Martinez alegou que Jones “parecia agitado” depois que ele não conseguiu fornecer uma amostra de urina e lhe foi oferecida a oportunidade de fazer um teste de sangue.

Martinez alegou que Jones então começou a fazer perguntas a eles, incluindo “se eles tinham dinheiro”, porque ele iria processá-los. Ela também alegou que Jones supostamente pegou seu telefone e “começou a gravá-los”.

Martinez disse à polícia que estava “apavorada” com Jones parado a menos de 30 centímetros dela durante o suposto incidente e que estava “com medo de que Jones pudesse bater nela” depois que pensou em encerrar o teste de drogas e deixar sua propriedade.

Mais tarde, Jones emitiu uma declaração negando veementemente as acusações.

“Recentemente, fui visitado por testadores enquanto comemorava um aniversário e tirava um cochilo”, disse Jones em abril. “Ao acordar, fui pego de surpresa pelo pouco profissionalismo e protocolo de um dos testadores, o que causou frustração, levando-me a usar alguns palavrões dos quais me arrependo. No entanto, quero enfatizar que em nenhum momento ameacei, fiquei na cara de ninguém, levantei minha voz para ninguém ou me envolvi em qualquer forma de agressão.

“É lamentável que notícias falsas tenham sido espalhadas sem a devida checagem dos fatos. Quero garantir que me defenderei vigorosamente contra essas acusações infundadas. A verdade é que o incidente simplesmente não ocorreu.”

Durante a aparição programada de Jones em 17 de julho, ele será informado sobre as acusações contra ele e solicitado a entrar com uma confissão. O juiz então definirá as condições de liberação para o peso pesado do UFC enquanto o caso estiver pendente.

O caso será então encaminhado para julgamento em 30 a 45 dias.

Jones está atualmente nos estágios iniciais de preparação para seu retorno à ação, onde deverá defender seu título dos pesos pesados ​​contra o ex-campeão Stipe Miocic, com a luta atualmente prevista para novembro no Madison Square Garden, em Nova York.